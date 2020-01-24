將軍澳本月租賃勢破500宗創新高 五大屋苑佔逾半 MALIBU涉逾百宗最多

明報記者 張允亭

疫情好轉，近日整體二手睇樓量及成交量明顯急升。綜合地產代理數據顯示，將軍澳本月租賃交投最活躍的首五大屋苑，依次為日出康城5期MALIBU、新都城、日出康城2期領都等、將軍澳中心及維景灣畔，5個屋苑累計共錄約230宗租賃，佔全區整體租務成交量逾五成，尤以MALIBU最活躍。屋苑最新一宗租賃成交位於1A座中高層B室，實用面積847方呎，屬3房套連工人套間隔，以3.4萬元租出，為屋苑同類租金新高。單位業主2018年4月1434萬元購入，租金回報約2.8厘。

區內本月暫錄220宗二手買賣

中原高級資深營業董事譚桂貞表示，隨着大型商場啟用，區內生活配套改善，租務市場吸納不少分支家庭客及年輕一族租樓。事實上，日出康城部分屋苑、如屬2期的領都、領峯及領凱，近日平均呎租約27元，呎租相對新界西北區的元朗及屯門，依然屬於低水，具吸引力。她亦預料，未來日出康城的租金水平將會節節上升。事實上，將軍澳區本月亦錄得逾220宗二手買賣成交，亦貼近上月全月約250宗水平。其中日出康城晉海則有業主持貨不足3年蝕讓離場。

中原高級分區營業董事伍錦基表示，晉海3A座中層C室，實用491方呎，2房間隔，以850萬元成交，實呎17,312元。原業主2018年6月以903.2萬元購入，持貨不足3年，須付10%SSD稅、涉約85萬元，連同入市稅項及雜費計，估計實蝕約180萬元或近20%。

SEA TO SKY昨連沽3伙

另外，區內新盤亦連錄成交。長實（1113）地產投資董事郭子威稱，商場開幕帶動旗下日出康城SEA TO SKY，昨日單日有50組買家睇樓，沽出3伙3房單位，共套現3700萬元。市場消息指，一組居於紅磡黃埔區的買家，日前曾參觀The LOHAS商場，昨日即以1156萬元購入SEA TO SKY一個實用753方呎的3座中層H室3房戶，實呎15,231元。

會德豐（0020）日出康城MARINI亦將推出「The LOHAS康城」商場登場優惠，今年10月4日或之前簽署臨時買賣合約的買家，購買MARINI系列物業，可獲2%售價折扣優惠。MARINI系列項目近1個月累計錄得12宗成交，並套現逾1.4億元。