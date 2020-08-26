湯文亮：當政府乾塘就會放寬辣招

樓價跌不會放寬辣招 政府呃足市民十年

老友話我話本來很難答，代表現在有轉機，不過現在住宅樓價只是微調，政府又點會放寬辣招。其實官員是講大話，即使樓價下跌，政府絕對不會放寬辣招，因為這是政府推出辣招的目的，如果放寬，而樓價又立刻掉頭上升，揸fit的官員一定會被人鬧到失暈，所以，政府說樓價下跌就會考慮放寬辣招只不過是美麗的謊言，大大話話呃了市民十年。

依我所見，當政府財政緊絀，庫房缺水，就會有條件放寬辣招，最大機會放寬的就是收入最多的辣招。大家唔好以為可以買第二個住宅單位而不用付15%印花稅，因為即使放寬，政府的收入都不會大幅增加，我估計最大機會放寬的是內地人毋須住滿7年才可以買樓。現在當然可以，不過就要付30%印花稅。現在大約有十幾萬人以優才資格到了香港，而又未住滿7年，如果政府放寬內地人買樓門檻，成交量一定會大幅增加，庫房一定會有可觀收入，對於解決接近乾塘的庫房有積極作用。

再不斷派錢就會乾塘

如果不是有疫情，以政府量入為出的理財方法，要庫房乾塘就很困難，但現在疫情持續，政府要不斷派錢紓解民困，已經派了幾千億出去，我估計派多半年，政府就會乾塘，在迫不得已的情况就要放寬部分辣招。如果只是要求政府放寬辣招，就應該贊成政府繼續推行限聚令，要求政府不斷派錢，待政府乾塘，冇人要求政府都會放寬辣招。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]