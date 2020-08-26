周顯：以前曾流行炒海味

在以前，中環是外國人的天下，中國商人則進駐上環，金行、銀號、海味舖，密集在上環，這地方還是碼頭的所在，因此，說上環是香港當時中國人的金融中心，是錯不了的描述。中國人的金融中心，有金行、銀號很正常，但為什麼有海味舖呢？

查實，在當時，海味本身就是投資品，有點像今天的股票市場，但在遠東交易所成立之前，中國人很少炒賣股票，除了炒金之外，便是炒海味了。當時的商品交易，例如大豆，由於價格不高，交收亦困難，遠不如炒海味方便。

乾貨可久儲 有客觀價值

海味作為乾貨，可以儲存很久，而且，市場很大，因此也有客觀的價值。如燕窩、魚翅等等，其質量也有客觀的標準，很容易被用來炒賣。

事實上，在當時，海味商人最大宗的交易，不是買賣，而是對賭，因此才做到成行成市，而海味店是令人想像不到的大生意，正因它的投資投機本質。

當然了，最方便炒賣的，還是鮑魚，都是吉品、禾麻那幾個生產廠方，質素由日本人負責，十分穩定，大小用幾多個頭來表達，也有客觀標準。因此，也難怪到了現代，鮑魚仍然是最當炒的海味。

在讀經濟學的人的眼中，每種現象都可用經濟學來解釋。在我這種投資者的眼中，每種產品都可以用投資學角度去作出分析。

[周顯 投資二三事]