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經濟
2020年8月26日星期三
技術取勝
投資策略
馬雲真正「金蛋」 螞蟻去年多賺24倍 申港上市財報曝光 金融科技收入超支付寶
長和系董建華家族 躋身股東行列
農夫山泉招股 首日超購225倍
港匯走強 金管局沽6.43億港元
大行連環唱淡 舜宇瑞聲領跌科指
人行連續12日淨投放 放水萬億 副行長：內銀至年底要再讓利6300億
世茂半年核心盈利增長4.7%
新華保險半年純利跌22%
華為次季全球智能手機銷量逼近三星
澳財長阻收購LDD 蒙牛：已終止交易
安踏品牌大增直營至六成 財務影響短暫 分析料長線提升毛利
申洲績後股價曾飈18%破頂
富豪產業上半年虧損擴大4.8倍
蘋果拆細股份 道指換3成分股 增加科技股權重 蘋果早段跌2%
澳航捷星航空 再削減2500職位
Snowflake等5科企 同遞上市申請
張兆聰：新秀麗估值非常吸引 趁低收集
植耀輝：倍升股波幅大 不宜沾手
技術取勝：南航上望4.5元阻力大
劉思明：業務穩定 申洲整固後再挑戰高位
周顯：以前曾流行炒海味
湯文亮：當政府乾塘就會放寬辣招
將軍澳本月租賃勢破500宗創新高 五大屋苑佔逾半 MALIBU涉逾百宗最多
中原200萬租康城千呎舖創紀錄
藝里坊‧2號趁疫情紓緩擬下月推售
維港頌首宗獲利 3房3300萬易手
福榮街舖1680萬沽 7年實蝕逾一成
荷里活廣場疫下推網上直播購物
西澤中國健康醫療基金經理楊艷：股份累升不少 下半年轉審慎
技術取勝：南航上望4.5元阻力大
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【明報專訊】楓葉教育20天線重要（圖）
中國建築或上試7元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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