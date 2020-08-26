植耀輝：倍升股波幅大 不宜沾手

主要業務於海南省海口市經營美蘭機場及若干輔助商業業務，例如貨運及包裝、酒店及停車場等。單看業務似乎沒太大賣點，亦因過去大半年疫情關係，其中期業績亦難免出現明顯倒退，不過無損強勢。箇中原因，相信是與放寬海南購物免稅政策有關。上月海南離島免稅銷售金額及人均消費分別約25億元及5527元，較去年同期分別急增240%及82%。作為海南當地重要機場之一，美蘭空港自然直接受惠。

美蘭空港炒上或因貨源歸邊

雖有利好條件，但股價大幅攀升似乎仍涉及其他因素，貨源歸邊或者是其中之一。根據中央結算資料，首二十大證券行已持有美蘭空港H股93.62%股份，在股權集中下，股價亦較易出現較大波幅，所以即使有利好因素，但始終股價累積升幅實在太驚人，現階段還是「食花生」會較好。

既然談到10倍股，又怎可以不提周一於內地創業板上市之康泰醫學（深：300869）？該公司之產品包括血氧類、心電類、超聲類、監護類、血壓類等類別，今年上半年業績增速驚人，收入及淨利潤分別增長421%及1820%，備受資金追捧，網上發行中籤率僅0.02%，上市當日股價升幅一度單日急升30倍！但收市前升幅已收窄至10倍左右。無疑醫藥板塊憧憬似無限，但如此對於這種炒作，筆者還是建議少沾手為妙！

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]