Snowflake等5科企 同遞上市申請

Snowflake集資目標至少1億美元

防疫封鎖措施帶動商界使用雲端服務的需求增加，Snowflake在今年2至7月的半年收入，按年增長1.3倍至2.42億美元，期內虧損較去年8月至今年1月的半年期減少一半至1.7億美元。Snowflake的數據技術，供企業在雲端存儲及管理數據。但該公司仍要依賴亞馬遜、微軟和Google的基礎設施來存儲數據，但同時又要與這些基礎設施供應商競爭數據管理服務。

根據上市申請文件，Snowflake須在今年8月至2025年7月期間，為基礎設施服務支付12億美元，大部分向亞馬遜支付。Snowflake目前的主要客戶包括美國金融機構Capital One、Sony、軟件商Adobe及藥品分銷商McKesson。

此外，Epic Games的對手——電玩遊戲引擎商Unity Technologies，與軟件開發工具商JFrog、數據分析公司Sumo Logic也提交了IPO申請，而Facebook聯合創辦人Dustin Moskovitz旗下的企業管理軟件公司Asana則申請直接上市。

（綜合報道）

[國際金融]