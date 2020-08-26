澳航捷星航空 再削減2500職位

【明報專訊】澳洲航空（Qantas Airways）計劃將悉尼、墨爾本等澳洲主要機場的地勤服務外判，從而為澳航及其廉航捷星航空（Jetstar）裁減2500個職位，以節省成本。這是澳航繼6月宣布裁員6000人後的另一輪裁員。自今年4月以來，澳航宣布裁員8500人，裁員總人數接近疫情爆發前員工總數近三分之一。
澳航之前已在較小規模的澳洲機場，將地勤服務外判，現在將外判範圍擴展至大型機場，料每年可額外節省1億澳元（約5.6億港元）的營運成本。澳航在截至6月底的2020財年錄得破紀錄的27億澳元（約150億港元）稅前虧損。
美國航空10月裁員1.9萬
隨着接受美國聯邦政府援助的美國航空公司在9月底前不得裁員的禁令即將屆滿，達美航空（Delta Airlines）警告，若無法與工會達成削減成本的協議，將在10月起讓1941機師停薪休假。由於早前已有逾1800名機師接受提早退休，最新的停薪休假機師數目少於原本公布的2500名。美國航空昨亦宣布將於10月裁員1.9萬人。
剔除提早退休的機師，達美仍有逾1.1萬名機師。達美認為人手仍然過剩，而美國疫情迄今爆發半年，收入僅恢復25%。聯合國轄下世界旅遊組織（UNWTO）預計，今年全球旅遊業可能損失1億個職位，收入可能減少1.2萬億美元，導致全球今年GDP可能減少1.5至2.8個百分點。