蘋果拆細股份 道指換3成分股 增加科技股權重 蘋果早段跌2%

蘋果周一（24日）完成拆股的股權登記，昨早段股價回落2%，拖累道指股價早段跌150點。不過受中美恢復談判的消息刺激，標普500指數早段曾再創新高。美國10年期國債孳息率升穿0.7厘。受風暴影響，美國墨西哥灣的石油產量下降，國際油價升約1%。

剔出埃克森美孚輝瑞雷神

作為一隻股價加權指數，股價愈高的道指成分股，對道指的波幅影響愈大。蘋果目前股價高於其餘29隻成分股，令蘋果股價對道指擁有最大的影響力（見圖）。標普道瓊斯指數公司指出，僅蘋果的拆股計劃，就令資訊科技板塊在道指的權重由接近28%降至20%。當蘋果的股價降至道指成分股的中游後，UnitedHealth Group將成為道指權重最大的股票。

不過拆股和引入新成分股，都不會影響道指的點數。這是因為「道指除數」（Dow divisor）也會調整。道指除數用來計算道指點數升跌，具體算法是用道指除數，乘以每隻股票的價格波動。

5家科技巨企佔標指25％

道指今年迄今跌0.8%。相比下，標普500指數今年迄今升6.2%。若不調整道指，其與標普500指數的差距可能擴大。以市值加權的標普500指數，僅蘋果在內的5家科技巨企，其市值已佔該指數的四分之一，令科技股對標普500指數的波動舉足輕重。

道指新引入的3隻成分股，股價都在150美元以上，將對道指產生重大影響。它們昨早段的升幅介乎3％至4%。至於即將被剔出道指的3隻股票，股價都在100美元以下。

雖然市場人士描述美股變動時，通常會提及道指，但道指成分股的變化一般不會引起倉位的重大調整。截至去年底，只有315億美元的資產與道指掛鈎，相比之下與標普500指數掛鈎的資產規模達11.2萬億美元。

另外，蘋果與熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）的開發商Epic Games的訴訟，Epic小勝一仗。

Epic Games勝訴 蘋果不能中止帳戶

雖然聯邦法官頒布針對蘋果的臨時限制令，限制蘋果不得透過中止Epic的蘋果開發商帳戶進行報復，也不得限制其他蘋果開發商使用Epic提供的免費入門遊戲引擎Unreal Engine（UE），但聯邦法官並未下令蘋果App Store須將《要塞英雄》重新上架。蘋果早前指《要塞英雄》試圖繞過蘋果的應用內支付系統的抽佣制度，將其下架。

此外，路透引述消息人士稱，法國奢侈品巨頭LVMH收購美國珠寶連鎖Tiffany的計劃，將延後3個月進行。根據收購協議，雙方須於8月24日完成合併，但其中一方可把期限押後至11月24日。雙方合併尚未取得監管當局批准，包括歐盟。外界揣測交易能否完成。

（綜合報道）

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