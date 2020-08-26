富豪產業上半年虧損擴大4.8倍

每單位中期分派按年減12%

集團旗下5間富豪酒店合併平均入住率為37.4%，去年同期為86.3%；平均房租下跌35.2%，平均可出租客房收入按年減少71.9%。上環及炮台山兩間富薈酒店合併平均入住率達67.5%，平均房租下跌56.1%，平均可出租客房收入按年減少68.3%，為集團產生租金收入各為2050萬元。自營的富薈灣仔酒店維持73.9%平均入住率，平均房租下降61.6%，平均可出租客房收入按年下跌70%，產生物業收入淨額只有240萬元。富薈馬頭圍酒店在5年租賃期內，因此期內產生3060萬元租金收入。

雖然香港下半年的前景不樂觀，但是該集團指，由於5間富豪酒店按租賃條款，每年租金下限為4億元，因此在酒店業惡化下獲基本保障。兩間富薈酒店則會於今年9月前按租賃條款釐定明年租金，料會受到下行壓力。