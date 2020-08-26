申洲績後股價曾飈18%破頂

【明報專訊】雖然上半年疫情肆虐全球，但運動服銷售未受太大影響。申洲國際（2313）公布，上半年純利升多賺4%至25.1億元（人民幣、下同），銷售額按年下跌0.4%至102.3億元，派中期息0.9港元，按年持平。集團績後一度急升18%，曾高見131.1港元，收市報119.2港元破頂，升7.9%。
未受疫情影響 半年多賺4%
集團解釋，今年上半年受新冠肺炎影響，消費者外出活動減少，客戶線下門店未能正常營業，令市場需求不理想，加上期內退出零售業務，令營業額有所下跌。申洲期內毛利31.6億元，按年下跌0.5%，毛利率30.9%按年持平。
但受惠歐洲及日本需求增加，以產品分類計，運動類產品銷售額按年升2%至75.13億元；內衣類產品按年升35.7%至6.2億元；休閒類按年跌19.2至19.2億元。
申洲國際主席馬建榮指出，上半年疫情打擊所有零售行業，消費需求下降，令全球服裝產業鏈產能利用不足，部分企業因產業鏈配套問題，令產品交期不穩定，令市場需求更不確定，加大零售品牌客戶的採購及庫存管理壓力。期內集團已開展多項應對工作，包括進一步擴建海外工廠產能規模，亦按客戶需求，合作開發口罩類產品。集團又指，海外工廠擴建按原計劃推進，未因疫情影響而停建或調整規模，柬埔寨金邊的新成衣工廠完成一期項目建設，料於第三季招工並投產。