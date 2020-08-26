申洲績後股價曾飈18%破頂

未受疫情影響 半年多賺4%

集團解釋，今年上半年受新冠肺炎影響，消費者外出活動減少，客戶線下門店未能正常營業，令市場需求不理想，加上期內退出零售業務，令營業額有所下跌。申洲期內毛利31.6億元，按年下跌0.5%，毛利率30.9%按年持平。

但受惠歐洲及日本需求增加，以產品分類計，運動類產品銷售額按年升2%至75.13億元；內衣類產品按年升35.7%至6.2億元；休閒類按年跌19.2至19.2億元。

申洲國際主席馬建榮指出，上半年疫情打擊所有零售行業，消費需求下降，令全球服裝產業鏈產能利用不足，部分企業因產業鏈配套問題，令產品交期不穩定，令市場需求更不確定，加大零售品牌客戶的採購及庫存管理壓力。期內集團已開展多項應對工作，包括進一步擴建海外工廠產能規模，亦按客戶需求，合作開發口罩類產品。集團又指，海外工廠擴建按原計劃推進，未因疫情影響而停建或調整規模，柬埔寨金邊的新成衣工廠完成一期項目建設，料於第三季招工並投產。