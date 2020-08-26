安踏品牌大增直營至六成 財務影響短暫 分析料長線提升毛利

明報記者 蕭嘉聰

集團指出，安踏品牌業務已在中國採用批發分銷模式逾20年，轉為直營可實現由物流總倉向門店直接鋪貨、補貨及調撥，提高協同效益。透過大數據，亦可實時分析安踏品牌門店的運營數據，實現靈活配貨。

涉資20億 遍及3500店

包括上海、廣東等11個地區，安踏品牌店未來將轉由集團及加盟商營運，涉及3500間店舖，佔整體內地的安踏品牌店35%，預計過程需時6至9個月，完成相關工作後上述地區的六成店舖由安踏營運，四成由加盟商按標準營運，未來會評估混合營運及批發分銷地區的表現，制定下階段策略。這方面涉及的20億元將有八至九成用作購回產品，以及分銷商營運店舖的資產等。

有零售分析員相信，集團今年經歷新冠肺炎後，認為經銷商執行上較為緩慢，直營會更有效率，因此決定轉型。雖然對下半年的表現有負面影響，但長遠可提高收入及毛利，相信成效會在明年浮現；而20億元有八至九成用作購回貨物，技術上而言對財務負擔不大。

上半年純利跌29% 派息削32%

安踏昨同時公布上半年業績，期內純利按年下跌28.6%至16.58億元，收入146.69億元，按年下跌1%，當中FILA品牌收入按年升9.4%至71.52億元，安踏品牌下跌10.7%至67.77億元；期內上半年毛利83.39億元，按年升0.4%，毛利率升0.7個百分點至56.8%。集團派中期息每股21港仙，按年減少32%。

集團指出，安踏分部收益減少，主要因疫情令集團主動取消批發客戶的訂單，電商增長則抵銷部分影響，FILA收入上升主要來自電商增長，惟期內部分店舖暫時關門抵銷了增長。

截至今年6月底止，安踏、FILA分別有10,197間及1930間店舖，預計年底安踏店將減至9800至9900間，FILA增至2000至2100間。集團昨績前收市報86.95港元，升0.23%。