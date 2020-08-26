新華保險半年純利跌22%

新業務價值按年跌11.4%

按銷售渠道，長期險首年保費經個人保險渠道銷售按年上升14%至103.29億元，銀保增6.53倍至195.07億元，不過個險新業務價值按年下跌10.64%，至51.53億元，銀保亦只微增5%至2億元。投資表現方面，新華總投資收益率為5.1%，按年上升0.4個百分點，總投資收益為210.04億元，按年升24.6%。

新華純利按年減少22.1%至82.18億元，部分受去年出現稅務優惠抵扣所影響。稅前利潤按年減少6.4%至92.54億元。該行指由於壽險基礎假設變動，增加壽險和長期健康險責任準備金，影響減少24.81億元稅前利潤。

中國太平半年少賺57.3%

中國太平（0966）上半年則少賺57.3%至28.77億港元，稅前利潤按年跌23.3%至68.44億港元。太平解釋，除去年稅務優惠影響，亦因為該行持有資產和證券公允價值因新冠肺炎疫情和整體市場狀況而下降。儘管純利與月初所發的盈警一致，但太平昨日績後仍跌6%，收報13.5港元。

太平產險上半年綜合成本率按年降0.2個百分點，至99.6%。太平人壽新業務價值為27.08億港元，按年下跌58.7%。整體新業務價值率為13.4%，按年大減13個百分點，其中銀保渠道新業務價值率為負4.1%，按年減9個百分點。太平人壽總經理程永紅解釋，過去年初售完短繳產品後會轉賣高價值產品，不過今年因應疫情影響銀行分行運作，短繳產品銷售持續到6月底，導致上半年費差承壓，不過下半年已改售高價值產品。