世茂半年核心盈利增長4.7%

研分拆商娛服務酒店金融業務

世茂指出，除了現有房地產業務外，集團其餘四大業務為商娛、服務、酒店及金融。除已申請分拆物管業務上市，亦計劃在未來數年合適時間分拆其他高增長及高價值業務上市，貢獻特殊收益。集團又稱，未來會將派股息比率由以往30%至40%，升至35%至45%，並通過分拆新上市公司增加特別息，同時保持核心利潤增長20%。

集團副主席許世壇強調，今年首7個月已完成全年銷售目標約46.5%，有信心完成3000億元的目標。加上今年可售資源達4000億元，有信心超額完成，惟暫不會提高目標，因經濟情況會否受中美貿易糾紛、疫情會否出現第二波反彈等的影響仍具不確定性。

至於集團由以往提出發展文化，改為進軍金融板塊，許世壇解釋是因為隨着業務發展，像小貸的需求很大、物管業務上游客戶等基礎也大，金融業務需求更大。雖然今年受疫情影響，商娛、酒店業務都有點損失，但往後增長還是比較快。

碧桂園核心盈利倒退8.6%

內房龍頭之一的碧桂園（2007），則因工程進度及交付受短暫放緩影響，上半年核心盈利倒退8.6%至146.1億元；每股派中期息0.2055元，按年減少一成。集團常務副總裁程光煜表示，樓盤交付下半年受影響有限，因此相信今年有望實現全年銷售增長10%的目標。按去年集團錄得銷售5522億元並按年增長10%，意味全年銷售達6074億元。

集團總裁及執行董事莫斌指出，下半年可售權益貨量總值達6412億元，料全年去貨率可望由上半年的62%，提高至67%。集團上半年已經使用770億元購地，全年購地的預算則跟2019年的1600億元水平相若。集團期內在投入建築機械人研發方面達到10.3億元，他指出，料明年上半年會有小量建築機械人批量生產，並已開設機械人餐廳門店、開拓零售領域正處於準備工作階段，農業項目則在推展中。

摩根大通認為，儘管碧桂園削減派息，以及淨負債率微升，觸發市場負面反應，但是因應該集團7月、8月份銷售轉強，加上毛利率趨穩，因此應給予該股優於大市評級。