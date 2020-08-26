人行連續12日淨投放 放水萬億 副行長：內銀至年底要再讓利6300億

明報記者 陳子凌

上周一人行超額3000億元續作MLF，其後國務院總理李克強再提「保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌」的要求，但之後每日都繼續大量淨投放。京東數科首席經濟學家沈建光指出，目前是內地經濟復蘇的關鍵期，中央要加快落實金融體系讓利1.5萬億元等政策去支持實體經濟恢復元氣，要讓政策有效果，就要關注銀行的資本壓力不宜太高。

經濟學家：銀行資本壓力不宜太高

事實上，昨日於國務院政策例行吹風會上，人行副行長劉國強指出，首7個月銀行已透過降低利率、減少收費、貸款延期還本付息等措施，為市場讓利8700億元，而全年讓利目標為1.5萬億元，意味8月至12月，銀行還要讓利6300億元。由於措施會減少銀行收入，劉國強稱銀行可增加貸款數量「薄利多銷」去抵消。

除了收入減少，銀保監會首席風險官肖遠企也表示，內銀今年還要爭取全年處置3萬多億元不良貸款，在上半年已處置1.1萬億元的情況下，即內銀下半年還要處置1.9萬億元壞帳；肖遠企也直言，雖然銀保監今年降低了內銀撥備覆蓋率的要求，但內銀仍要加大撥備，做好風險防範。

銀保監：內銀仍要處置1.9萬億壞帳

在讓利實體經濟、加大撥備計提之下，上半年整體內銀實現利潤已按年減少12%至2.4萬億元，截至6月底內銀的資本充足率為14.21%，雖仍高於10.5%的監管要求，但已較年初下降0.43個百分點。

再者，財政部早前亦要求爭取10月前完成全年3.75萬億元新增地方專項債發行目標，以至7月已發行2.25萬億元規模計，未來數月還有1.5萬億元地方債需要內銀消化。

廣發證券：人行目的為內銀「補水」

廣發證券首席分析師劉郁表示，考慮到這些政策對銀行資本添壓，加上繳稅等短期因素，是人行近期加大淨投放的主因，而且6月及7月人行合共淨回籠近1.25萬億元，故今次目的在於為內銀「補水」。

沈建光亦強調，人行已表明下半年穩健貨幣政策更加靈活適度，透過逆回購等短期的貨幣政策工具調節流動性正符合靈活的宗旨，非政策轉向。