大行連環唱淡 舜宇瑞聲領跌科指

高盛大削舜宇目標至81元

高盛發表報告指出，舜宇光學市場競爭大，尤其對手積極拓展業務至攝像鏡頭及模組市場，且產能仍在擴張。同時，舜宇上半年產品均價及毛利率皆跌，反映舜宇鏡頭毛利或呈下滑趨勢。因此，高盛分別下調舜宇2020至2022年每股盈利預測6%、22%及36%。

就舜宇成為蘋果手機供應商之一，高盛表示不意外，因目前宏觀經濟環境充滿不明朗因素，中美緊張關係持續，加上手機市場幾近飽和，促使舜宇更積極拓展新客戶。

另瑞聲科技周一公布中期業績遜預期，摩根士丹利發表報告指，集團上季業績受低毛利率影響，表現較該行及市場預期差20%之多。同時，由於瑞聲向受美國制裁的華為供貨，認為旗下射頻金屬外殼業務面臨下行風險，iPhone觸控業務或面臨流失市場佔有率的危機，因此將目標價由60元下調至52元，評級維持「與大市同步」。

昨科技股走弱 ATMX僅阿里升

野村發表研究報告，相信美國針對中國電訊商華為的禁令，影響瑞聲上季業績受壓。惟該行認為，禁令對瑞聲的影響，日後將會逐步減少。另外，隨着瑞聲預期塑膠鏡頭出貨量增加，以及積極發展的WLG鏡頭開始出貨，該行預料，集團的光學業務在下半年會更有建設性。

大型科技股昨日亦大致走弱，ATMX中騰訊（0700）跌0.6%至544.5元，小米（1810）跌1.7%，美團（3690）跌3%，僅阿里巴巴（9988）升1.8%再破頂，報269.2元。恒生科技指數收報7223點，跌106點或1.45%，結束三連升。恒指表現牛皮跌65點或0.26%，報25486點，全日主板成交1287.7億元。