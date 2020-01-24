農夫山泉招股 首日超購225倍

農夫山泉招股價19.5元至21.5元，每手200股，入場費4343.34元，招股價相當於明年預測市盈率31.8倍至35倍。根據招股文件顯示，集團全球發行3.882億股，當中本港公開發售佔2717.64萬股，國際發售股份約3.61億股，另有15%或5823.5萬股超配股權。招股於本周五（28日）中午截飛，預計於9月8日掛牌上市。

農夫山泉為中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，招股首日不少券商已借爆孖展限額，當中耀才及輝立各借出300億元孖展，富途借出近150億元，信誠亦借出206億元，連同其他各大券商昨日合共已借出孖展逾1313億元，超購225.4倍。

京華山一：定價貴 留意國策不利

京華山一研究部主管彭偉新表示，農夫山泉定價水平「肯定貴」，若以其招股價上限21.5元計，市值逾2000億元，認為僅是新股的炒作效應。他認為，農夫山泉雖然現金流強勁，但淨利潤率能否繼續維持屬未知之數，因為現時市場愈漸關注環保及減少浪費，不排除日後政府會制定相關限制政策，例如禁止抽取地下水、塑膠產品管制等，變相推高公司成本，建議投資者以現金認購已足夠。

龐寶林：市况好 可升一兩成

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，農夫山泉現時招股定價略貴，不過由於現時市場氣氛良好，估計該股上市後將升一至兩成，但中長線仍需視乎日後的業務策略，包括會否仿效中國茅台制定派息政策、如何運用其與可持續環境的關係等。

據招股文件顯示，集團於2018年及去年的收益，分別為204.75億元及240.21億元，按年分別升逾17%，同期淨利潤率分別為17.6%及20.6%；但由於受到新冠肺炎疫情影響，截至今年5月底，其總收益按年減少12.6%，至86.64億元，淨利潤率則為22.3%。