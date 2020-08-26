長和系董建華家族 躋身股東行列

星馬主權基金加國養老金有份

此外亦有部分股東為政商界名人，如「 超人」李嘉誠旗下長和（0001）及長實（1113）、前特首董建華的子女、創新工廠董事長李開復，以及銀泰百貨董事長沈國軍。除顯示螞蟻增長潛力外，亦顯示了馬雲在各界也人脈頗廣。

根據初步招股資料，董建華長女董立筠、長子董立均及幼子董立新三人，透過私人投資公司入股螞蟻，共計擁有178.25萬股，推算2018年投資7800萬元，現時撇除上市影響，持股則價值1.17億元。董氏與馬雲頗有淵源，董建華自2014年起，便出任阿里巴巴（9988）非執董、提名及公司治理委員會成員。去年阿里在港作第二上市的掛牌儀式，董建華亦有捧場出席。

長和長實持股料值11.7億

長和、長實分別透過子公司入股螞蟻，二者合共擁有1782.5萬股，推算當年投資7.79億元，以當年螞蟻1500億美元估值、最新2250億美元估值，估計其現時持股價值11.68億元。長和系近年與螞蟻在港有不少生意合作，當中包括於2017年伙拍螞蟻共同在港推出「支付寶HK」，助其打入香港移動支付市場。