馬雲真正「金蛋」 螞蟻去年多賺24倍 申港上市財報曝光 金融科技收入超支付寶

上半年純利212億 超去年全年

螞蟻集團雖以支付寶的數字支付業務「起家」，但過去3年中，支付業務收入佔比已逐步降低。支付收入由2017年佔總收入的55%，逐步縮減至今年上半年的36%；數字金融科技業務則逐漸取代其地位，其中包括信貸、理財及保險業務。

螞蟻旗下信貸業務，主要面向消費者及小微企業，今年上半年貢獻285.9億元收入，較去年同期急升六成。理財業務，則包括於「餘額寶」平台銷售基金等理財產品，上半年貢獻112.8億元收入，按年飈56%。保險業務規模仍相對有限，半年貢獻61億元收入，按年升47%。

微貸科技中期貢獻285.9億收入

螞蟻披露，截至今年上半年，「支付寶」移動程式（App）月度活躍用戶數目高達7.11億。而通過螞蟻平台完成的總支付交易規模，半年內錄得117.96萬億元。理財業務促成4.1萬億元資產管理規模；貸款業務促成1.7萬億元消費貸款、4000億元小微企業貸款；保險業務則促成520億元保單及分攤金額。

阿里年報曾披露，螞蟻由君瀚、君澳兩家有限合伙持股約50%，初步招股資料中，亦公開了合伙人名單，以及馬雲對螞蟻的實際控制方式。

君瀚君澳持股約50%

涉40名有限合伙人

初步招股資料顯示，君瀚、君澳在螞蟻上市前共持有120.12億股，涉及40名有限合伙人，持股較多的包括馬雲、螞蟻董事彭蕾、董事長井賢棟、前董事陸兆禧等，以及1家普通合伙人雲鉑，共同攤分經濟權益。馬雲個人則透過有限合伙持有螞蟻約26.77億股股份，惟他透露計劃將其中約6.11億股捐贈予公益組織。

合伙人沒投票權 自製同股不同權

螞蟻今次採用「一股一票」制度H股上市，但股東架構上依然相當於自製「同股不同權」。因上市前控制螞蟻約五成股權的兩個有限合伙，多數合伙人僅是擁有經濟權益，而將投票權授予合伙人中之一、另一合伙雲鉑。

由於馬雲獨擁34%雲鉑權益，井賢棟、螞蟻首席執行官胡曉明及非執董蔣芳各佔22%權益，按照規定，雲鉑行使票權須以三分之二投票通過，意味馬雲可透過其「關鍵否決權」，穩操螞蟻的最終控制權。

明報記者 馬迪帆