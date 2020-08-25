經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：政府救市衰在太平均

【明報專訊】有老友知道我們按租客實力與實際情况在租金上作出適當調整，老友話根本是浪費時間，而且不合聖人之言——不患寡，只患不均，全部一起以同一個百分比減租便可以，亦有不少大收租佬以這個方式減租，而這個方法可以免卻不少爭拗，否則在租客之間知道某些人可以獲得較大減租幅度恐怕引起不滿。

老友這個想法代表他對收租行業並不太理解，很多大公司表示會劃一減租，當大公司做調查時會發覺有一部分公司是沒有問題，甚至疫情令到公司收入增加，要求減租的公司只是他們經營不善，並非市况太壞，結果是全部不減租，我們分別與租客商議，結果是有部分租客獲得減租，收租同炒菜都是一樣，應有的工序是不能慳。

資源應投放在有需要者身上

老友話我言下之意，是聖人之言亦會有錯，我當然唔敢咁講，不過不均的意思是要經過調整，並不能夠一視同仁，基本上有很多租客很有實力，亦有很多租客並沒有受到影響，我們將資源投放在有需要的租客上，才可以取得最好結果，不患寡，只患不均是需要較深度了解。

很多人會覺得很奇怪，政府已經用了很多錢救市，但不是獲得太多好評，反而負評就源源不絕，其實不用奇怪，政府救市亦奉行聖人之言，救市政策亦是不患寡，只患不均，令到有不少疫情下的受惠者，例如超級市場和網購快遞公司，可以攞到億億聲資助，政府根本是浪費資源，如果將資源集中，應該可以幫助到更多有需要的公司，政府以派錢方法救市，又點會唔畀市民鬧，不過官員亦毋須灰心，政府怎樣做都會畀市民鬧。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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