經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：生意成功 最需要運氣

【明報專訊】由於疫情和「政治購買」的力量，香港電視（1137）股價繼續猛升，昨日最高曾經升至9.95元的上市新高，市值快見90億元，相當於電視廣播（0511）（TVB）的兩倍。

根據王維基的說法，現時HKTVmall每月活躍用戶120萬，上月訂單總商品交易額6.2億元。它早前的盈喜公告，預期今年上半年將會錄得不少於9000萬元之未經審核股東應佔盈利，相比起去年的虧損1.554億元，是轉虧為盈了。不過，在它2015年推出電子商貿業務起，至2019年已錄得累計虧損16.976億元。

有朋友問我一個問題：為什麼當年黎智英推出的蘋果速銷被兩大超級市場不惜工本地全力圍剿，但今次的超市大財團卻任由香港電視攻城掠地，不作反抗？

「阿甘」發達靠一場暴風雨

我對這個問題全無把握回答，臆測理由是﹕在20年前和蘋果速銷的一場惡鬥中，一來戰勝得太過輕易，二來也有內部結論，就是在香港這個人口密集的小地方，網購根本無得做。

事實上，HKTVmall創辦以來，盤帳從來沒有好過，只是因為疫情關係，業務和股價方才突飛猛進。假如沒有疫情，相信它不知等到猴年馬月，方能有利潤出現。然而，誰能想到會突然出現新冠肺炎呢？再說，在疫情過後，香港電視能否繼續維持現時的利潤，也是未知之數。總之，做生意呢家嘢，最重要的是運氣。這正如電影/小說《阿甘正傳》的主角Forrest Gump，發達的關鍵，就是當暴風雨時，所有的船都打沉了，只有他的船沒沉，做了一輪獨市生意，便發財了。這就是運氣了。另一個故事是，2000年大凌（0211）大比例供股，付錢後3天，遇上了股災，假若它遲了3天，供股便失敗了，這也是運氣。

[周顯 投資二三事]

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