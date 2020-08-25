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劉思明：雷蛇受惠宅經濟 業績或有驚喜

【明報專訊】港股繼續回暖，科網股再成焦點。宅經濟對遊戲周邊設備及服務帶來強勁需求，雷蛇（1337）即將公布業績或有驚喜，可以留意。

恒指昨高開後攀升，早段逼近25,550點遇阻回順，小回至25,430點已有支持，午後再試高位，以全日最高位收市，收報25,551點，升437點或1.74%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.97%、0.53%，相對遜色。大市成交1402億元，與20天線平均相若。

軟件服務大漲逾3% 表現最佳

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率65比35，升逾3%佔上升股份逾兩成半，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為56比44，大市普遍上升，買盤動力較強；不過，沽盤積極，個股有沽壓。本報數據庫追蹤的30個行業，軟件服務大漲逾3%，其次家品及零售、本地零售服務、地產及相關升逾2%。

科技巨擘成為焦點，騰訊（0700）被打壓的憂慮緩和，股價彈近6%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）、美團（3690）受到強勁業績推動，股價齊創新高。除了高追強勢科技股，或可以留意即將公布業績的雷蛇。

雷蛇去年收益再創新高達8.21億美元，撇除已退出手機業績，經調整EBITDA由上半年虧損1120萬美元，轉為下半年達收支平衡。集團旗下無論核心的周邊設備及電腦系統等硬件業務，以至RazerGold虛擬信用積分及電子支付服務業務，都受惠於宅經濟當道。

雷蛇擁全球龐大用戶平台

雷蛇擁有全球龐大用戶平台，在東南亞已建立大型線下支付網絡，對宅經濟崛起加劇遊戲商之間競爭情况下，發揮更重要角色，愈受到重視及尋求合作。集團計劃設立青年數碼銀行，有助完善業務生態系統，加上雲端遊戲加速發展帶來商機，都成為持續發展動力。

倘突破橫行區 可挑戰2元

在港上市公司中，雷蛇沒有直接可比同業，聯想集團（0992）算是較接近；事實上兩者的股價起伏相似。不過，今年6月雷蛇加速向上，大幅跑贏聯想集團，相信是前者受惠在家娛樂需求增加，但受經濟及企業投資影響較小。

聯想剛公布截至6月底第一季度業績理想，股價也反覆向好。雷蛇將於明天（26日）公布上半年業績，且看是否會有驚喜。

走勢上，雷蛇近個多月主要在1.5元至1.7元橫行，一旦向上突破，預計將可挑戰2元關口。

[劉思明 數據尋寶]

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