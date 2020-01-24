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張兆聰：阿里ADR股東轉港股 利好港交所

【明報專訊】恒指昨升437點，收報25,551點，成交金額1401億元。大型科技股全線發力，京東（9618）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）先後破頂，帶動港股顯著做好，交投暢旺。相對之下，騰訊（0700）受到制裁陰霾影響仍未突破，成了炒落後的選擇。另外，報道指阿里股東紛紛將所持的ADR轉換成港股，對港交所（0388）有正面作用。

美股不斷出招打壓中港後，近日緊張關係略為降溫。國務卿蓬佩奧表示願意與中國對話；有報道指美企向白宮游說及施壓後，後者暗示美企可在中國使用微信，刺激騰訊上周五ADR彈升逼近540港元，昨日港股更升至548元；美國將香港製造標示禁令延至11月9日生效等。雖然美國圍堵中國的決心毋庸置疑，但兩國經貿往來頻繁，中國市場又是美企盈利的重要來源，不能夠一夜間就脫鈎。特別是總統選舉在即，美股維持升勢最是要緊。

美股在選舉前強勢，納指已無法估頂，恒生科技股終於跟隨，昨日大升2.3％。多隻龍頭股都已相繼破頂，騰訊則相對落後，昨日大升5.8％但仍未破頂。本欄上周指京東（9618）和美團（3690）是最強勢的科技股，宜作為投資組合的核心持倉，但過去數天累積升幅很是驚人，股價已高於不少大行的目標價，部分資金也開始炒落後。

科技股大勢還是向上

股價一直不愠不火的阿里破頂，金蝶（0268）穩守配股價後回升，微盟（2013）漲10％。除非納指、蘋果或特斯拉走勢急劇逆轉，科技股大勢還是向上，多數股份有條件陸續破頂。若騰訊能創新高，則恒生科技股指數幾可肯定能破位向上，以現時市場的流動性和投資者的進取性，隨時有機會展開新一輪升浪。只是美股現時估值已非常誇張，基本上僅次於2000年科網泡沫時的水平，任何時候都有逆轉的可能。升市贏錢易，但別被勝利衝昏頭腦。

港交所仍可逢低吸納 閱文或再開車

彭博報道，特朗普打壓在美上市的中概股，為規避潛在政治風險，不少阿里巴巴股東都將ADR轉換為港股。美國打壓中概股，似乎是認為可以斷絕其融資途徑，但對大部分投資者來說，中國是全球最大的消費市場，人口眾多，而大型科技股都有強勁業績支持，不會因上市地點、華府打壓就拒絕投資。若更多ADR換成港股，對成交量會有很大作用。就以阿里為例，在美股的日均成交額是港股這邊的幾倍，一旦更多ADR轉換為港股，或許阿里未來日均成交金額會升至數以百億港元計。當然，港交所現價隱含日均成交額或達1500億港元以上，但升市不要去估最樂觀情况，因為總會有更加樂觀的看法。在360元至380元整固多時的港交所（0388），仍可逢低吸納。

另外，假如騰訊能破頂，同系的股份也可留意。閱文（0772）是相對落後的科技股，此前更換管理層後，市場憧憬能與騰訊更深度融合，股價抽升，但業績後管理層亦承認有很多問題有待解決，股價又持續回落，一度低見43.85元。走勢上，已回試了支持位43元，8月也形造了一個小雙底，有條件隨科技股展升浪而再開車。

[張兆聰 還看今朝]

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