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經濟
2020年8月25日星期二
技術取勝
投資策略
皇都戲院強拍 底價47億破紀錄 新世界所持一級歷史建築 估值兩年升53％
九龍城舊樓 鄧成波放售八成業權
St. Andrews Place洋房沽4800萬 8年勁蝕逾千萬
康城FRESH首日營業額超預期兩成
深水灣徑8號3房戶逼1.8億沽
阿里6至7月「回流」股份急增 流通股佔港股逾半 彭博：基金避美制裁
大行合奏唱好 美團再升8.4%創新高
創業板18隻註冊制新股全爆升
瑞聲中期盈利跌58%遜預期
有線寬頻中期業績 虧損收窄至1.76億
泰禾人壽傳賣盤 平保華潤有意競投
富力重點減債 研售投資項目 半年少賺5.8% 削息9.5%
中海外核心純利微升 銷售有望達標
越秀研分拆物管業務 「適時披露」
「疫市」增長 康師傅半年多賺近六成
易鑫半年蝕10.5億人幣
花旗：麗星郵輪母公司或成「棄船」 昨開債權人會議 分析料大股東未必「出手」
深水埗舖800萬沽 低市價兩成
疫情緩和 美股再破頂 蘋果股份拆細前夕股價創新高
高盛：美臨時被裁員工 1/4恐永久失業
非處方藥子公司 武田藥品177億沽
張兆聰：阿里ADR股東轉港股 利好港交所
劉宇亮：「內循環」為十四五鋪路
陸振球：港美兩地房託前景大不同
李浩德：拼多多ARPU成未來增長關鍵
薛偉傑：美國加強圍堵 華為新手機供應堪憂
技術取勝：中聯重科待升破8.5元
「殼王」老友破產兼「失業」
優品360減開店預算多買物業
劉思明：雷蛇受惠宅經濟 業績或有驚喜
周顯：生意成功 最需要運氣
湯文亮：政府救市衰在太平均
技術取勝：中聯重科待升破8.5元
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【明報專訊】海豐國際調整守住10元（圖）
雅居樂中線望挑戰高位（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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