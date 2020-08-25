薛偉傑：美國加強圍堵 華為新手機供應堪憂

台積電中芯聯發科 最遲下月中停供晶片

根據美國商務部的《外國生產直接產品規則》最新版的定義，只要某些外國產品使用了美國的技術或軟件來生產，處於實體清單內的所有華為相關公司（共152家），不論是作為採購者、中間收貨人、最終收貨人還是最終用戶，其交易都需要事先取得美國批准。

由此看來，華為早前向聯發科所下的大訂單（傳聞達1.2億枚晶片），有可能無法完成。另外，將更多華為子公司列入實體清單之內，亦可以阻止華為透過這些地方分公司來採購晶片。

雖然華為早前三管齊下，同時委託台積電和中芯國際（0981）代它生產「麒麟」晶片，另外還向聯發科採購其「天璣」系列晶片，但現在看來，三者的供應最遲在9月15日都會停止。

明年手機出貨量 恐跌至5000萬部以下

市場調查機構TrendForce表示，該公司仍然維持華為今年智能手機出貨量1.9億部的預測。若與其2019年出貨量超過2.4億部相比，這已經相當於下跌20.83%。

但更引人注意的是，在假設華為由9月15日開始無法再取得任何包含美國技術的零件的情形下，TrendForce最新預測，2021年華為的智能手機出貨量可能會大幅下跌到3000萬至5000萬部。

當然，這可能屬於相對悲觀的預測。但問題是，無人知道華為的處理器存貨能夠支撐多久（處理器以外的晶片，傳聞華為可能有2年備貨）。

估計在9月15日前後，華為必須使出一些方法來穩定軍心。

所謂穩定軍心，不單是指華為的員工，還包括華為的基站客戶（流動通訊營運商）和智能手機用戶。否則，若他們認定華為會在短期內被迫停產，有可能預早「跳船」，轉投其他品牌的懷抱。

安撫客戶vs自揭底牌 華為陷兩難

但華為的兩難是，它不能不透露一些訊息來安撫其員工和客戶，但又不能透露其底牌和應變方案的詳情，以免美國更加針對加強圍堵。

另外，華為還需要想辦法留住其子公司海思半導體辛苦建立起來的晶片設計人才，避免他們因為「麒麟」等自研晶片停產，而各散東西。

華為會否倒閉？單以華為的專利、技術、人才來說，都是很值錢的資產。何况，華為現在已經成為內地最成功的硬件公司（在「全球500強」中排名第49），兼是抵抗美國的科技霸凌主義的象徵，恐怕內地國民情感上也無法接受其倒閉。

然而，單以專利授權的收入，又沒可能維持其19.4萬名員工的規模。

網上有不少人嘗試為華為出謀獻策，希望協助它渡過困境，當中不乏創意，姑且列出如下：

（1）照樣生產和銷售產品，但留空處理器，讓客戶自己採購和安裝處理器。這是指B2B的交易。若是出售伺服器或基站給流動通訊營運商，這做法有些可能。但智能手機和平板電腦則不太可行。

網民獻計 禁美使用專利「攬炒」

（2）挾手上的專利反擊。華為可以以其人之道還治其人之身，從今以後，將美國境內的專利授權，和其他地區的專利授權分開處理。

任何公司需要在美國用到它的專利技術，都要另外申請。即是說，必要時一拍兩散，它可以完全不授權其他5G設備供應商以及美國的電訊營運商在當地使用其專利。

事實上，今年2月初，華為已經在美國控告當地電訊營運商Verizon侵犯了它的12項專利。

這一招看來可行，但也要看美國政府無賴到哪個程度。因為幾個月前，已經有一名對華鷹派國會議員提出，美國政府可以用國家安全為理由，宣布華為以往在美國取得的專利全部無效。

當然，如果美國政府真的這樣做，它就再無權在知識產權問題上批評其他國家。

（3）暫時將海思半導體出售，或者將其晶片設計人才外借過戶給內地其他半導體公司。這既可以減輕負擔，也可以避免海思的人才四散。

當時機成熟，例如建立到完全不含美國技術的晶片生產線時，才將海思買回來，或者召回外借的員工。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]