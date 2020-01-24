李浩德：拼多多ARPU成未來增長關鍵

次季數據遜預期 出現增速放緩迹象

拼多多在第二季的成交總額（GMV）及每月每戶平均收入（ARPU）數據都出現增速放緩的迹象，令市場擔憂公司已到達了瓶頸點。拼多多第二季的GMV約有3500億元人民幣，比市場預期的4300億少，可說是大跌眼鏡，因此ARPU亦隨着新增用戶高速增長而下降。GMV的增速放緩主要原因是競爭對手在這季於單價較高的推廣投放大增，特別是電腦及其周邊、通訊和消費電子（3C）的產品，因此主打快速消費品（FMCG）的拼多多表現較為遜色。

淨虧損收窄 反映控制成本見效

不過值得留意的是，雖然市場關注的GMV及ARPU數據不及預期，但其實拼多多這季以非通用會計準則（Non-GAAP）計算的淨虧損已收窄到約8000萬元人民幣，比市場預期的15億要好。即使銷售及營銷（Sales and Marketing）的支出率由八成下降至約七成的水平，公司仍能交出接近七成收入增長，同時淨虧損也大幅收窄，顯示管理層控制成本的能力是有效的，不是想像中的那麼差。

加大一二線城市投放 有助提升ARPU

筆者認為現在確定瓶頸論還是言之過早，這次業績只是好壞參半，拼多多應獲多一季的表現機會，因此下季業績是必須關注的。拼多多去年下半年及今年上半年分別都新增了約1億個用戶，高速增長的平台人數無疑可帶來更大的想像空間，現時最關鍵的是拼多多能否利用平台的客戶黏性，轉化成更高的平均收入。公司現時已加大對第一、二線城市的投放，相信平台未來會包含更多高端產品，盼望可令ARPU數據提升。

阿里巴巴現有雲計算、大文娛及本地生活服務三大業務，阿里雲未來將貢獻高速增長，京東亦有京東健康及京東物流等着分拆上市放量。投資拼多多比阿里巴巴或京東的風險更高，股價過去的表現亦不是一帆風順，短期內資金流走至現有盈利的阿里巴巴及京東也是在所難免。京東及拼多多的股價今年至今都升逾倍，筆者於年初已看好整個電商板塊的中長線增長，並在較早階段持有拼多多，倉位現時有一定的利潤支撐，因此沒有被這次調整震走。同時，筆者亦持有京東及阿里巴巴，倉位佔比也比拼多多的高，未來將會密切留意拼多多的股價走勢，再決定倉位調整的可能。

（C基金現時持有阿里巴巴、京東及拼多多的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]