經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：港美兩地房託前景大不同

【明報專訊】最近大家都關注股神巴菲特在今年第二季買入了金礦股Barrick Gold（GOLD） ，因股神一直看不起持有黃金，指黃金既不具有生產力，也不會派息，卻終於買入金礦股，是否代表他也認為未來地緣政治風險升溫？

其實，大家也應留意股神亦有增持美國的商場房託Store Capital（STOR），香港可堪比較的自然是領展（0823），兩者由年頭至今股價表現相若，但Store Capital曾在3月急跌然後慢慢反彈復蘇，領展卻繼續一浪低於一浪，似乎投資者認為香港未來零售前景一般，商舖和商場租金難以復蘇。

說真的，疫情以前，香港的社運演變成動盪局面，並出現反中國化，早已嚇怕內地人不敢來港消費，領展股價自也首當其衝，他日就算疫情紓緩，可能香港又再出現大規模暴亂事件，到時又會不利消費和零售巿場，所以領展股價持續受壓，絕對可以理解。

港傳統零售商可買網購股對冲虧損

雖然香港傳統零售業未見曙光，但網購卻在疫情下大行其道，其中香港網購股香港電視（1137）昨天股價一度逼近10元水平，由年初至今升了1.8倍以上，若持有5年，更是累賺近4.5倍。今時今日，如仍是在捱打的香港傳統零售商，或許可買入一些香港電視的股票，對冲自身經濟虧損甚或有賺。

當然，香港就只有700多萬人，香港電視雖已轉虧為盈，但要不斷壯大卻有其限制，如放眼全球，或許如美國的亞馬遜（AMZN） ，或也可以考慮。

[陸振球 投資超限戰]

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