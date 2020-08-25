劉宇亮：「內循環」為十四五鋪路

為打破困局，5月下旬習近平主席在兩會期間提出，要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。其後在7月30日的中共政治局會議，「內循環」被再度重提，明顯是為今年10月份第十九屆五中全會制定「十四五」規劃鋪路。

冀「雙循環」 國內國際相互促進

「內循環」是指由生產、供應、專業服務等全方位由國內支撐，發揮龐大的內需市場。這是否意味國際貿易會進一步被封鎖？卻不是，中國更願意看到的是國內國際雙循環相互促進。

中國的GDP主力由內需、基建、外貿帶動，外貿現時十分被動，除了國際關係外，疫情令國際訂單減少亦是預期之中。在2019年中國外貿佔GDP比重約33%比2014年少逾7%；相反內部消費貢獻GDP約39%超過了外貿。但內部消費發展空間仍然很大，如美國內部消費佔GDP高達70%。在港股中，投資者可留意國內消費股，如乳業、啤酒、體育用品、餐飲等板塊龍頭公司多作部署。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]