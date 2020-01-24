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非處方藥子公司 武田藥品177億沽

【明報專訊】日本武田藥品工業公司（Takeda）公布，將把銷售抗疲勞營養補充劑「Alinamin 」及感冒藥「BENZA」系列等非處方藥物子公司——武田消費保健公司（東京），出售給美國私募基金黑石集團（Blackstone），出售金額為2420億日圓（約177億港元）。武田將把資源集中在利潤豐厚的處方藥物，致力於癌症及消化系統等領域的藥物研發。

去年巨額購Shire 需減債

非處方藥業務在武田集團整體銷售額僅佔2%。競爭加劇及人口減少，導致相關業務在其日本本土市場增長乏力，此前一直在尋找收購方。上述交易計劃在明年3月底完成。武田消費保健公司日後名稱可能有變，但料各種產品銷售如常。

武田去年1月以超過6萬億日圓（約4390億港元）收購歐洲的罕有病藥廠Shire。為減少負債，武田正推進非核心業務的出售。分析稱，黑石認為非處方藥在海外有發展潛力。

De Beers 1卡以上原鑽減價

此外，受疫情影響，鑽石行業陷入停頓。彭博社引述消息人士稱，全球最大鑽石開採商De Beers向客戶稱，由本周起把1卡以上的未打磨原鑽價格下調近10%。此大小的原鑽，通常可打磨出約0.3卡的拋光鑽石。

疫情期間，全球各地大量珠寶店關閉，切割及打磨鑽石的技工暫停工作，整個鑽石行業陷入停頓。De Beers及其俄羅斯同業Alrosa之前力撐鑽石價格。但兩家公司在次季合共僅賣出價值約1.3億美元的原鑽，遠低於去年同期的21億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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