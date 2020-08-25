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高盛：美臨時被裁員工 1/4恐永久失業

【明報專訊】美國臨時失業者重獲僱主聘用，可望推動美國就業市場未來數月持續復蘇。不過高盛預計，美國約四分之一被臨時裁走的失業者，將永久失業。在美國疫情爆發之初，美國僱主解僱超過2200萬人，當中超過1800萬人在4月被歸類為暫時失業。當美國各地重啟經濟活動，很多被臨時解僱的工人獲重新聘用。

不過高盛經濟學家布里格斯（Joseph Briggs）的報告指出，7月臨時失業工人再次就業的前景開始惡化。目前仍有逾920萬人處於暫時被解僱的狀態。

高盛預計，臨時被裁人員重新獲聘，將佔今年稍後潛在的560萬個淨職位增長的大部分，但隨時間流逝，更多人或變成永久失業。高盛現在預計，近四分之一的臨時被裁人員最終將永久失業。這些臨時失業者當中，約200萬人料在明年仍然失業。隨着財政刺激措施及薪酬保障計劃枯竭，就業前景將受影響。

澳洲財長：實際失業率將破13%

此外，受第二波疫情衝擊的澳洲，失業率正面臨惡化。由於人口近500萬的維多利亞州首府墨爾本實施防疫封鎖措施，預計8至9月失業人口將激增45萬。

澳洲財長弗賴登伯格（Josh Frydenberg）預期，澳洲的實際失業率將在下月底升破13%。根據澳洲財政部的模型，澳洲實際失業率在7月底為9.9%，較4月觸及的14%紀錄高位回落。

（彭博社）

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