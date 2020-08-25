疫情緩和 美股再破頂 蘋果股份拆細前夕股價創新高

昨日（24日）為蘋果公司股票1拆4的股權登記日。蘋果在周一收市後，記錄合資格獲取額外股票的股東，並在8月31日起，以分拆後的股數交易。蘋果股價昨早段高見515.14美元創新高。臨近拆股之際，蘋果股價上周升逾8%。

特斯拉回落至2000美元以下

被稱為「汽車界蘋果」的美國電動車大廠特斯拉（Tesla），昨早段股價回落至2000美元以下。特斯拉也即將拆股。在截至上周五（21日）的所有特斯拉在股東名冊上股東，其所持有的每股特斯拉股票，將在本月28日交易結束後分拆成5股，並在31日起以分拆後的股數交易。

全美商業經濟協會（NABE）調查報告指出，受訪的235名經濟學家當中，三分之二認為美國經濟仍處於2月開始的衰退中。近80%的受訪者認為，美國至少有25%的概率陷入雙底衰退。不過多數經濟學家預期，美國可在今年下半年或明年走出衰退。受訪的大部分經濟學家認為，美國國會需擴大援助。

CNBC：策略師多預測拜登勝選

此外，CNBC調查的多數股市策略師預計，美國民主黨總統候選人拜登可擊敗特朗普贏得大選。受調查的20名策略師，有14名預期拜登將入主白宮。不過這20名策略師有一半預期，標普500指數將在大選後的首個月下跌5%至10%。餘下的策略師，5人預期大市向上，4人預測出現區間波動，1人拒絕回答。

部分分析師看淡大市，歸因於拜登有意撤銷特朗普政府大部分減稅措施。分析認為，倘拜登勝出，且民主黨控制參院，標普500指數將面臨較大的下行壓力。不過若拜登勝出，而參院繼續由共和黨人控制，拜登仍難以實施其稅務政策，因此大市走勢也取決於參院的選舉結果。

大選倘現爭拗 標指料跌5%至10％

部分策略師憂慮大選結果接近，可能出現重新點票等爭拗。若出現這種情况，逾半策略師預計標普500指數將跌5%至10％，25%策略師預計跌幅在10％以上。

假設特朗普連任，11名策略師預期標普500指數可望上漲5％。分析認為，特朗普在第一任期內對資本市場有利，但由於他對貿易和移民的限制，可能損害經濟產出，令2021年的大市升勢受限。

另外，駿利亨德森投資（Janus Henderson）發表報告，稱新冠疫情將導致今年全球大型企業派息減少17%至23%，相當於減少4000億美元。次季的派息已減少1081億美元，令上季派息金額跌至3820億美元，跌幅約兩成，是2009年有紀錄以來最大跌幅。

（綜合報道）

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