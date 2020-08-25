花旗：麗星郵輪母公司或成「棄船」 昨開債權人會議 分析料大股東未必「出手」

【明報專訊】遭新冠肺炎疫情重創郵輪業務的雲頂香港（0678），於昨午舉行首次債權人會議，昨日該股股價一度大升兩成，收市升幅略收窄，仍升14.3%。不過，花旗昨日發表報告，認為由於雲頂香港與大股東林國泰家族旗下旗艦雲頂公司多家公司互不統屬，雲頂香港財困不會觸發雲頂集團連環違約，估計林國泰家族未必會動用旗下其他上市公司資源「打救」雲頂香港。
明報記者 陳偉燊
直至本報截稿前止，雲頂香港未見發出公告交代昨午債權人會議最新的情况。集團於上周三（19日）發出公告，披露集團截至7月底止未償還債務高達33.7億美元（約261.18億港元），集團董事會決定暫停向債權人還款，並於昨午5時緊急召開首次債權人會議。較早前大華繼顯發表報告，預計雲頂香港將與債權人達成一項務實的協議，並獲得額外融資以暫時維持業務，並估計可透過高息貸款、大折讓發行新債或股票融資籌措資金。
未償還債務高達261億
現時林國泰分別持有香港上市的雲頂香港及大馬上市的雲頂公司約75.69%及42.85%，兩者之間並無直接股權關係。其中雲頂香港擁有麗星、星夢及水晶郵輪三個品牌，經營15艘郵輪及2架飛機，並且涉足造船，及於菲律賓馬尼拉經營名勝世界綜合度假村。近期亦在澳門啟動興建澳門名勝世界綜合度假村。
不過，受新冠肺炎疫情影響，集團郵輪業務全面停擺，菲律賓的賭場及度假村生意亦大受影響。該集團較早前發出盈警，預料錄得中期虧損6億美元（46.5億港元）。雲頂公司方面，則主要涉足馬來西亞雲頂高原、新加坡聖淘沙名勝世界，以至涉足英、美賭場生意，旁及種植園、電廠、地產及生命科技項目（見附表）。
雲頂公司與雲頂香港互不統屬
此前野村亦發表報告，推測雲頂公司不大可能向雲頂香港提供財務支持，原因需要支持持股49%的美國帝國度假村項目發展，預期手頭上資金並不足夠同時支持兩個項目。
同時，花旗更明言，雲頂公司與雲頂香港互不統屬，兩者唯一共通點是控股權同屬林國泰所有，因此就算雲頂香港出現債務問題，不見得林國泰會以雲頂公司的資源，去支援雲頂香港，其中一個原因是難以取得少數股東批准。最終雲頂香港遇到財務問題，亦不會引發雲頂其他公司連鎖違約風險。