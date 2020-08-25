花旗：麗星郵輪母公司或成「棄船」 昨開債權人會議 分析料大股東未必「出手」

明報記者 陳偉燊

直至本報截稿前止，雲頂香港未見發出公告交代昨午債權人會議最新的情况。集團於上周三（19日）發出公告，披露集團截至7月底止未償還債務高達33.7億美元（約261.18億港元），集團董事會決定暫停向債權人還款，並於昨午5時緊急召開首次債權人會議。較早前大華繼顯發表報告，預計雲頂香港將與債權人達成一項務實的協議，並獲得額外融資以暫時維持業務，並估計可透過高息貸款、大折讓發行新債或股票融資籌措資金。

未償還債務高達261億

現時林國泰分別持有香港上市的雲頂香港及大馬上市的雲頂公司約75.69%及42.85%，兩者之間並無直接股權關係。其中雲頂香港擁有麗星、星夢及水晶郵輪三個品牌，經營15艘郵輪及2架飛機，並且涉足造船，及於菲律賓馬尼拉經營名勝世界綜合度假村。近期亦在澳門啟動興建澳門名勝世界綜合度假村。

不過，受新冠肺炎疫情影響，集團郵輪業務全面停擺，菲律賓的賭場及度假村生意亦大受影響。該集團較早前發出盈警，預料錄得中期虧損6億美元（46.5億港元）。雲頂公司方面，則主要涉足馬來西亞雲頂高原、新加坡聖淘沙名勝世界，以至涉足英、美賭場生意，旁及種植園、電廠、地產及生命科技項目（見附表）。

雲頂公司與雲頂香港互不統屬

此前野村亦發表報告，推測雲頂公司不大可能向雲頂香港提供財務支持，原因需要支持持股49%的美國帝國度假村項目發展，預期手頭上資金並不足夠同時支持兩個項目。

同時，花旗更明言，雲頂公司與雲頂香港互不統屬，兩者唯一共通點是控股權同屬林國泰所有，因此就算雲頂香港出現債務問題，不見得林國泰會以雲頂公司的資源，去支援雲頂香港，其中一個原因是難以取得少數股東批准。最終雲頂香港遇到財務問題，亦不會引發雲頂其他公司連鎖違約風險。