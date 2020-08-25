「疫市」增長 康師傅半年多賺近六成

即食麵收入大增三成

集團上半年即食麵收入按年增加29.2%，佔集團總收入的45.3%；飲品收入則按年下跌4.1%，佔總收入約53.5%。

不過，若以集團分部業務計，方便麵及飲品貢獻盈利均錄得增長，前者由於收入及毛利率上升，淨利潤大升93.7%，後者收入於次季才錄明顯反彈，但由於毛利率改善、其他經營費用減少及少數股東權益佔比下降，淨利潤亦升9.92%。

集團預計，飲品業務在今年下半年將進入傳統銷售旺季，有延續反彈趨勢，雖然全球疫情尚未明朗，下半年宏觀環境仍存在不確定性，但隨着內地消費潛力受政策刺激而逐步釋放，預料經濟將穩步向好。

集團又指出，將積極應對後疫情時代的消費趨勢變化，短期內將聚焦於鞏固大眾消費市場上，中長期會加速推動產品創新，佈局高端及潛力市場，未來會持續品牌的投資及建設，包括與航天、運動營銷及IP合作等，以及加大發展新零售渠道，提升產品的終端滲透率。