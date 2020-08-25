越秀研分拆物管業務 「適時披露」

料下半年投地空間仍大

集團近年引入廣州地鐵成為戰略股東，實現「軌交+物業」的發展，上半年再次落實取得可收購水西項目和鎮龍項目51%權益的權利，並計劃於今年第四季行使兩份收購期權並完成項目收購，涉資56億元。

越秀表示，全年投地預算300多億元，除了上半年兩個「軌交+物業」項目外，只僅新增廣州、杭州、蘇州城市5個項目，預料下半年仍有很大的投地空間。

集團同時多元化拿地，在舊改項目方面，集團在番禺及南沙有兩個大項目，涉及面積190萬平方米，目前正推進並爭取加快審批，但相信暫未有可轉化面積。但管理層指出，未來會繼續擴充舊村改造業務。截至6月底，集團擁有總土地儲備約2,363萬平方米，當中大灣區佔53.9%，軌交項目佔17.7%。

半年多賺6.7% 中期息0.057元

上半年越秀地產多賺6.7%至19.9億元，核心淨利潤增8.5%至19.9億元，按年上升8.5%。每股盈利0.1288元，派中期息每股0.057港元，按年升7.5%。上半年營業收入約為237.1億元，同比上升8.8%，毛利率跌2個百分點至28%。