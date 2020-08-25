經濟

中海外核心純利微升 銷售有望達標

【明報專訊】中國海外（0688）公布，截至6月底止中期純利按年跌3.74%，至205.26億元（人民幣．下同）；核心純利179.4億元，按年升0.3%。派中期息每股0.45港元，與去年同期持平。主席顏建國表示，內地雖然醞釀內房及樓市去槓桿措施，但是集團資產負債率及淨負債率早已低於報道所述紅線水平。執行董事兼行政總裁張智超還補充，有信心全年能夠實現4000億元港元售樓目標。

期內，該集團錄得合約銷售1720.1億元，按年增長4.2%；於內地13個城市新購入21幅土地，新增樓面582萬平方米，總地價成本555.1億元；按權益計佔562萬平方米，涉及地價522.8億元。花旗認為，中國海外的業績表現，大致符合預期。

撥10%資源拓教育養老項目

顏建國表示，中國海外對內地擬加強管控內房及樓市去槓桿化，表示關注，不過集團的資產負債率才59.77%、淨借貸比率亦只有32.95%，低於紅線水平。集團亦沒有盲目多元化擴張，當中有90%資源集中在住宅發展，另有10%資源投入與教育、養老及供應鏈管理相關發展項目。

上半年該集團售樓受新冠肺炎疫情影響，張智超表示，隨着6月份錄得最大單月規模銷售高達560億元人民幣，跑贏大市，因此他比較有信心，集團能夠實現全年4000億港元的銷售目標。

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