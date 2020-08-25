經濟

富力重點減債 研售投資項目 半年少賺5.8% 削息9.5%

【明報專訊】富力地產（2777）近年負債高企兼賣樓表現一般，屢遭評級機構下調信貸評級，董事長李思廉昨日強調，公司今年重點是達成銷售、交樓目標，以及減輕債務，不排除出售部分商業投資或開發項目，但估計需時較長。他表示，富力於2020年至2021年積極減債，目前負債率已由去年底的199%降至177%，目標在年底再降10個百分點至167%。

明報記者 方楚茵

李思廉指出，未來9個月有250億至300億元（人民幣，下同）債務到期，當中超過一半已作重組安排，其餘會以銷售及回籠等資金應付。他認為，減輕負債亦有助信貸評級提升。

富力上半年少賺5.8%至37.92億元，每股盈利為1.0849元，每股中期派0.38元，按年減少9.5%。上半年毛利率為29.6%，按年大跌7.4個百分點，其中物業銷售毛利率為33.5%，按年大跌7.5個百分點。

採彈性定價達全年銷售目標

近年舊城改造成為富力增加土儲的途徑之一，上半年已轉化了129萬平方米土地，價值超過460億元。李思廉指出，今年全年目標轉化700萬平方米，項目主要於廣州、西安及太原。富力稱，將採取彈性定價等更靈活的策略及措施，以達成全年銷售目標。管理層表示，部分毛利較高的舊改項目可在下半年推售，預料有助提升毛利率。至於是否減價促銷，集團則沒有直接回應。

此外，被問到集團上半年以低價3.3億元出售物管業務予大股東，李思廉稱物管業務是按公允值出售，並解釋物管業務放在上市公司，有些安排難以進行，又指往後有工作籌備中，但暫無短期計劃可以公布。

正榮淨借貸率降至71.4%

另一內房正榮（6158）近年亦積極減債，由以往負債率超100%，減至上半年減至淨借貸對總權益約71.4%，按年跌3.8個百分點。執行董事兼財務總監陳偉健指出，除了比率下降，融資成本亦減0.5個百分點至7%水平，當中境內債成本由7.5%降至上半年的5.75%水平，境外美元新債發行成本亦由9.9%降至7.6%等。在債務結構上亦有優化，當中非銀行融資由20%減至9%，銀行借款則由42%升至51%。

問到內地再傳收緊內房融資，陳偉健認為對公司影響較細，因目前公司總授信額度達2500億元，當中包括已獲發改委批出的3.5億美元境外債額度，10億元小公募等。

相關字詞﹕李思廉 正榮 富力 內房股

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