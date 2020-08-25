泰禾人壽傳賣盤 平保華潤有意競投

消息人士稱，泰禾人壽過去3年的年化新做保費累計增幅509%，並拓展數碼銷售渠道，業務增長理想，估計作價會高於2017年向大新金融（0440）收購時的106億元，泰禾對報道不予置評。外電在7月時報道，泰禾投資考慮以78億元出售泰禾人壽，作價比昨日傳出的低，當時已接觸數家保險公司。據了解，3年前泰禾人壽易手時，保險牌照營運年期為15年，即牌照目前餘下12年便會到期。

泰禾人壽母公司為泰禾投資，同時持有A股上市的內房企業泰禾集團。今年首季泰禾營收受新冠肺炎影響下滑，在今年面對近百億元（人民幣，下同）債券到期，主席黃其森一度被法院列入失信執行人名單。泰禾集團曾在4月底公布，計劃透過新股發行收購泰禾人壽，引起市場擔心拖累泰禾人壽財務和賠付能力，最終泰禾人壽在5月初表示母公司已中止收購。

母公司屢傳財困

泰禾集團在今年5月被惠譽接連將評級由B-降至CC級，至7月泰禾宣布一筆15億元到期票據未能兌付，表示公司債務規模龐大、融資成本高企，出現短期流動性困難，惠譽及後將其評級再降至RD（限制性違約）級。