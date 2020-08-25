經濟

有線寬頻中期業績 虧損收窄至1.76億

【明報專訊】有線電視母公司有線寬頻（1097）昨晚公布中期業績，期內虧損收窄至1.76億元，去年同期為虧損2.1億元，主要因為經營成本減少及寬頻用戶增加所致；經營虧損則按年收窄22%至1.55億元。不派中期息。

有線寬頻昨收報0.075元，無升跌。期內收入按年減少8%至5.25億元，其中來自媒體分部的收入3.34億元，按年跌13%；電訊分部收入則增3%至1.91億元。在節目製作、網絡費用及銷售成本減少下，整體服務成本下降11.5%至5.23億元。用戶方面，上半年電視客戶75.4萬戶，按年減少4.1%；寬頻客戶19萬戶，按年增15.9%；電話用戶則按年少8.2%至7.8萬戶（詳見表）。

有線去年3月曾裁員逾百人，截至今年6月底，有線員工1365人，較去年同期再少125人。截至今年6月底，有線寬頻的手頭現金及受限制銀行結餘分別為8500萬元及1100萬元，較去年底的2.42億及1800萬元顯著減少。

手頭現金不足1億元

有線指出，自2017年永升亞洲成為控股股東後，公司一直實施成本控制措施，並重新調配業務單位資源，因此經營費用持續下降。而今年上半年財務表現亦有改善，寬頻服務的訂戶數則持續增長，來自收費電視及香港開電視的廣告收入亦有所上升。不過在激烈的市場競爭下，收費電視服務的訂戶群繼續收縮，期內收費電視服務訂戶的每戶平均收入亦出現下跌。有線電視近日新聞部人事大地震，另一方面，有線寬頻於業績中表示，上半年雖然收費電視客戶基礎減少，但在「有線新聞發揮其口碑及影響力，為普羅大眾提供可靠的新聞報道，新訂戶數目於期內有所改善」。

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