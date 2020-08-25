瑞聲中期盈利跌58%遜預期

中期息減至10仙 股價曾挫近9％

集團上半年收入錄78.4億元，按年升3.6%。若以業務劃分，光學業務按年急升49.8%至6.3億元；聲學業務倒跌8.7%至33.3億元；電磁傳動及精密結構件業務錄34.2億元，按年升9.7%；微機電系統器件業務貢獻4.6億元，按年升20.4%。期內純利按年挫近六成，集團解釋，主要因為毛利率下降，以及期內研發成本上升，促使淨利率僅得4.1%，按年下降6.1個百分點。光學業務盈利水平顯著提升，毛利率由首季的9.8%，按季升4個百分點至次季的13.8%。瑞聲科技財務總監郭丹引述主席潘政民指，13.8%為銷售毛利率；事實上，生產毛利率已超過25%。她期望明年將可擴大集團在光學市場的份額。另外，就集團早前制定WLG玻塑混合鏡頭鏡頭產量目標3000萬片，莫祖權認為，目標或較為進取，現時每月產量為200萬片。隨著在重慶的第2家生產基地將於今季落成，相信能夠提高產能，料年底產量能達至2000萬片。

對於中國電訊商華為被美國進一步限制晶片出口，會否影響瑞聲增加非Android產品訂單。郭丹表示集團將靈活調整策略及生產線部署以支持客戶。集團下一步計劃在馬來西亞設廠，相信全球化佈局有利長遠發展。就瑞聲通訊早前引入四名戰略投資者，郭丹表示，對公司是個很大利好因素，能夠優化股東結構，但集團目前未有就分拆瑞聲通訊上市提申請。