經濟

大行合奏唱好 美團再升8.4%創新高

【明報專訊】中資科網股昨日繼續大炒，未被納入恒指的美團點評（3690）上周五收市後公布次季業績，遠勝市場預期且獲多家大行調高目標價。該股昨低開0.4%，午後發力急升，曾爆升逾一成高見272元創新高，收市報265.8元，升8.4%，成交112.31億元。

匯證最牛 目標價290元

匯證指出，美團在疫情後加快增長，外賣業務市佔率升至70%，為爭取市佔率，預計第三季的收入按季將錄得下跌。該行相信，集團將再投資在其生態系統，包括針對回頭客及優質商戶的補貼及推廣，以及加大美團買菜及共享單車業務的資本開支，以帶來長線的增長及協同效應。匯證維持美團的「買入」評級，目標價由246元調高至290元。中信証券認為，美團次季的到店、酒店及旅遊業務收入雖然下跌，但復蘇好過預期，預料第三季收入可回復增長。該行相信，集團外賣業務市佔率在第三季將會微升，訂單量按年增長30%，未來將加大投入新零售如買菜、閃購的投入，雖然會令新業務擴大虧損，但帶來新的長線增長空間，目標價看280.3元。

不過摩通指出，美團強勁的利潤率將短期有利投資情緒，但認為利潤率上升主要受疫情所帶動，而不是成本結構有所改善，相信大部分利好因素到2021年將會消失。該行又指，集團短線股價受正面影響令估值合理，但預計未來6個月或受中國消費復蘇、行業競爭的因素帶來下行風險，給予「中性」評級，目標價225元。

另外，內地傳媒報道，騰訊（0700）旗下的企業微信海外版，已由WeChat Work易名為WeCom，是次易名並無官方公告。

騰訊升5.79% 升幅最勁藍籌

騰訊以全日高位收市，報548元，升5.79%，成交148.02億元，是升幅最大的藍籌，貢獻恒指升幅167點。恒指昨日以全日最高位收市且升穿10天線，報25,551點，升437點或1.74%，成交1401億元；恒生科技指數收市報7329點，升2.25%。

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