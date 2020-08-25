經濟

阿里6至7月「回流」股份急增 流通股佔港股逾半 彭博：基金避美制裁

【明報專訊】阿里巴巴（9988）昨日發力，股價再創新高，彭博社日前引述消息人士報道指出，多名基金股東如新加坡主權基金淡馬錫、英國基金Baillie Gifford等，已將市值數十億美元的阿里美國預託證券（ADR）轉換為港股。報道表示，此舉一方面是為避免中概股因美國制裁，或遭強制退市，另一方面則是看好港股需求。據本報統計，自阿里去年11月上市至今，累計已有19.52億股轉換成港股，在港流通股份增至逾25億股，以阿里在港註冊股份約48億股計，流通股份佔比已超過一半。阿里昨日升4.6%，收報264.4元，全日成交114.32億元。

明報記者 馬迪帆

根據截至上周五（21日）中央結算系統（CAASS）資料，阿里發行ADR的存託銀行花旗，由上市起已累計轉換減少逾19億股持倉，估計全屬搬倉成港股，連同上市時發行股份，共有25.34億股流通股份，佔其發行全部股份11.8%，而上市之初僅約2%。據統計，6月、7月港區推《國安法》引發風波，中美關係進一步交惡，此兩月份出現阿里「搬倉」數目最多（見表），分別涉及4.4億股及3.4億股。

淡馬錫承認234億元ADR轉港股

淡馬錫發言人向彭博社確認，已轉換約1210萬股的阿里ADR成港股，價值約30億美元（約為234億港元）；另一大型基金Baillie Gifford於今年第二季度，則累計將1040萬股阿里ADR轉為港股，涉及市值26.7億美元（約為208.3億港元），為該基金約五分之一的阿里持倉。Baillie Gifford發言人對報道不予置評。

此外，報道指另一基金銘基亞洲（Matthews Asia）於第二季度將阿里美股持倉沽出約四分三，價值約7億美元（約為54.6億港元），現時餘下阿里持股多數為港股，由Pacific Tiger Fund管理。負責該基金的基金主管Sharat Shroff於7月曾對客戶表示，交易地點並不是最重要，基金主要會考慮流動性、定價機制，因此未來將在美國及香港兩地保持阿里持倉。

彭博引述分析指出，中概股被捲入美國制裁行動，若未來審計底稿仍不能受美國監管機構監管，將面臨退市風險。另一方面，MSCI此前計劃下調中概股ADR於指數的佔比，上調港股佔比，再加上中概股有望被納入港股通，未來均可推高港股。

鍾絳虹：退市後ADR不能場內交易

卓佳商務部董事總經理鍾絳虹則表示，在美掛牌企業退市後，ADR便不能再於場內交易，但若非強制退市，美企通常會一早擬定計劃，經由股東大會通過，完成退市流程，股東亦獲發現金或股票；而對於兩地掛牌的公司，較合理的方式則是將ADR按原有比例轉換為港股，派予原美國股東。不過，她強調，上述為一般情况，若是中概股遭美國強制退市，或產生其他變數。

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