經濟

深水灣徑8號3房戶逼1.8億沽

【明報專訊】雖然市場未有全新焦點大盤登場，但豪宅仍具承接力；繼渣甸山皇第周日有複式戶以2億元售出後，市場再錄港島豪宅新成交，南豐及豐資源合作發展的南區深水灣徑8號，昨透過招標售出第2座8樓D室，實用面積2865方呎，屬3房連書房間隔，成交價1.796億元、實呎62,688元。深水灣徑8號自2018年底推售以來，累售11伙、套現總額逾30億元。

昨日新盤市場只錄約10宗成交，新地（0016）旗下兩個新界盤共錄兩宗成交，其中馬鞍山雲海售出Cedar Court第2座11樓B室，實用面積1159方呎連平台特色戶，屬3房連儲物房間隔，成交價2932萬元、實呎2.53萬元；大埔白石角雲滙則以1388萬元售出7座11樓A3室，實用面積777方呎3房戶、實呎1.78萬元。

此外，香港興業（0480）愉景灣意堤，則以1268.9萬元售出5座9樓E室，實用面積763方呎2房戶、實呎1.63萬元。至於恒地（0012）營業（二）部負責銷售的大角嘴利奧坊‧曦岸、西營盤藝里坊‧1號，則上載最新銷售安排，本周五（28日）分別發售10伙和1伙。

另本報統計，本月迄今主要新盤累錄約26宗撻訂個案，最新一宗來自華懋青山公路琨崙，去年5月透過招標、以3500萬元售出的青玥琳31B號洋房（實用面積2327方呎），買家新近取消交易撻大訂，料遭沒收15%訂金涉約525萬元。

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