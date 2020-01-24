康城FRESH首日營業額超預期兩成

投資5000萬 以「香港」作主題

李軒宇指出，剛過去周日到場人數眾多，故特意訂購了逾萬件防疫面罩派給客人，在場員工亦佩戴齊備「防疫三寶」，包括面罩、口罩及手套。該店約2萬方呎，總投資額約5000萬元，店舖以「香港」作主題，分為新鮮食物及超市乾貨兩部分，若以面積計，新鮮食物佔約六成，設有26個攤檔，當中包括壽司店發售的Omakase套餐，售價分別為388元及588元，反應良好，而魚檔更設有負壓房讓員工劏魚，盡量保持店內空氣質素良好。由於以「香港」為主題，李軒宇表示，店內約15%產品為本地品牌，包括本地啤酒等，亦有部分特色產品，如設碾米機即場為客人磨米、亦有印度咖喱、生草藥及供狗隻享用的雪糕等，該店出售約300種凍肉，逾半屬有機或無激素。

此外，該店引入電子支付系統，方便買家，李軒宇指出，雖然剛過去的周日有2.4萬人流，但由於有95%交易以電子支付，故全日甚少有大排長龍情况，該店亦有自助購物App，日出康城住戶可選擇送貨。李續稱，FRESH新鮮生活亦已租用鰂魚涌康怡花園舖位，規模與日出康城相若，計劃明年農曆年前開業。