經濟

康城FRESH首日營業額超預期兩成

【明報專訊】將軍澳日出康城商場THE LOHAS首階段日前正式開幕，吸引不少區內住戶到場，其中融合街市及超市的「FRESH新鮮生活」，更是現階段焦點商戶，該公司行政總裁李軒宇稱，該店剛過去的周日早上11時開業，單日錄得約2.4萬人流，集團對此表示滿意及驚喜，總營業額比預期亦高出一至兩成，以會員計平均每人消費額約300元。商場業主港鐵（0066）高層人士，包括物業總監鄧智輝昨日亦低調到場巡視。

投資5000萬 以「香港」作主題

李軒宇指出，剛過去周日到場人數眾多，故特意訂購了逾萬件防疫面罩派給客人，在場員工亦佩戴齊備「防疫三寶」，包括面罩、口罩及手套。該店約2萬方呎，總投資額約5000萬元，店舖以「香港」作主題，分為新鮮食物及超市乾貨兩部分，若以面積計，新鮮食物佔約六成，設有26個攤檔，當中包括壽司店發售的Omakase套餐，售價分別為388元及588元，反應良好，而魚檔更設有負壓房讓員工劏魚，盡量保持店內空氣質素良好。由於以「香港」為主題，李軒宇表示，店內約15%產品為本地品牌，包括本地啤酒等，亦有部分特色產品，如設碾米機即場為客人磨米、亦有印度咖喱、生草藥及供狗隻享用的雪糕等，該店出售約300種凍肉，逾半屬有機或無激素。

此外，該店引入電子支付系統，方便買家，李軒宇指出，雖然剛過去的周日有2.4萬人流，但由於有95%交易以電子支付，故全日甚少有大排長龍情况，該店亦有自助購物App，日出康城住戶可選擇送貨。李續稱，FRESH新鮮生活亦已租用鰂魚涌康怡花園舖位，規模與日出康城相若，計劃明年農曆年前開業。

相關字詞﹕香港 康怡花園 日出康城 FRESH新鮮生活

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