經濟

St. Andrews Place洋房沽4800萬 8年勁蝕逾千萬

【明報專訊】經濟持續下行，近日接連有豪宅業主「出血」掟貨離場。其中位處上水雙魚河的豪宅屋苑St. Andrews Place，新近錄得屋苑近兩年來首宗二手成交，洋房業主疑因財困劈價沽出洋房，損手逾千萬離場。

近兩年屋苑首宗二手成交

全盤僅設26座洋房的St. Andrews Place，交投向來疏落。土地註冊處顯示，屋苑一個單號洋房，樓高3層，實用面積3344方呎，設5間套房，外連花園及天台。原業主由叫價5500萬元放售，議價後，減至約4800萬元沽出，實呎14,354元。屋苑對上曾有3945方呎洋房，於2018年以6000萬易手，實呎15,209元，對比下新成交呎價比兩年前更低6％。

資料顯示，原業主早於2012年11月透過公司名義、即天偉國際集團有限公司以5900萬元購入，該公司董事為黃偉岳（WONG WAI NGOK），持貨近8年，曾於2018年起將洋房作按揭，多次向不同財務機構抵押借貸，共涉1.005億元，現以4800萬元沽貨，連同入市稅項及雜費計，估計要實蝕逾1390萬元或24%離場。事實上，由於屋苑位置隱蔽而深受低調豪富喜愛，屋苑業主則包括天王級歌星黎明等。

深9特色戶1億易手 屋苑同類新低

同時，土地註冊處資料顯示，香港仔深灣9號單號「花園洋房單位」，於本月初以1億元易手，物業實用面積3408方呎，4套房間隔，連275方呎花園，實呎約2.93萬元，做價為屋苑同類特色戶紀錄新低。原業主於2016年以1.38億元購入，持貨4年帳面貶值3800萬元或27%。有部分區內代理指出，單位曾叫價約2億元放售，現成交價較叫價平50%，故估計原業主是把物業售予朋友，或實為內部轉讓。

半島豪庭複式4555萬 屋苑次高

另紅磡半島豪庭則有特色戶以高價易手。世紀21營業董事林國輝表示，半島豪庭4座頂層複式單位，實用面積1790方呎，屬4房1套連工人房間隔，新近以4554.8萬元沽出，實呎25,446元，成交價為屋苑紀錄次高。資料顯示，屋苑5座一個頂層複式戶，實用1792方呎，曾於去年6月以5050萬元易手，造價至今仍是屋苑紀錄最高。是次成交的原業主2008年1月2980萬元購入，帳賺1574.8萬元或約53%。

相關字詞﹕半島豪庭 深灣9號

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