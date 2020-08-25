九龍城舊樓 鄧成波放售八成業權

市值約6.5億 下月29日截標

萊坊指出，今次放售物業位於衙前塱道3至13號，當中80%不可分割業權以招標形式放售，截標日期為下月29日，市場估值約6.5億元。上述物業現為一幢落成於1967年樓高六層之商住大廈，涉及地盤面積約7030方呎，可作「住宅（甲類）2」用途，高度限制由主水平基準起計80米，最高可建約63,270方呎樓面。

山東街中橋商廈8樓全層招標

事實上，鄧成波上周亦以招標形式放售旺角豉油街61至67號地盤，下月23日截標，估值約4.5億元。地盤面積約3534方呎，屬住宅（甲類）地皮，已獲批重建一幢23層、總批則面積約31,807方呎商住大廈，以市值約4.5億元計，每方呎樓面價約1.4萬元。物業由舖王鄧成波於2018年以逾3.86億元透過強拍統一業權，即現時市值較兩年前高約16%。

另中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周古栓表示，旺角山東街47至51號中僑商業大廈8樓全層現正公開招標，單位面積約6254方呎，截標日期為10月14日，物業將會以交吉形式出售，預料單位市值呎租約30餘元水平。