皇都戲院強拍 底價47億破紀錄 新世界所持一級歷史建築 估值兩年升53％

明報記者 林尚民

上述項目位於北角英皇道271至291號、渣華道4、4A 至4D、6、6A至6D號、電廠街2至16號，佔地36,201.5方呎，現狀落成於1959年，樓齡已屆61年。翻查資料，新世界2015年起積極收購，至2018年向土地審裁處入紙申請強拍，當時估值31.1729 億元，已創下全港最大額強拍申請。土地審裁處昨日審理項目，批出底價為47.76億元，以單一申請計，為本港歷年來最貴強拍個案，亦比2018年申請時的估值31.1729 億元高出約53%。

可重建38萬呎商住樓面

據強拍文件顯示，若整個地盤合併後以商住混合形式發展，地積比約10.5倍計，可建樓面則約38.3萬方呎，每方呎樓面地價即約1.25萬元。新世界發言人表示，集團早前就北角英皇道277至291號商住物業「皇都戲院大廈」申請強制拍賣，希望藉此統一業權重建項目，昨日獲土地審裁處批出強制拍賣令，集團對此表示歡迎。

新世界：積極探討保育戲院部分

該集團又稱，皇都戲院大廈由住宅、商用及前皇都戲院部分組成，集團期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。新世界又指，集團一直積極推廣文藝工作，就皇都戲院大廈發展而言，若集團成功統一業權，將就如何保存前皇都戲院的精髓，與持份者及社區人士緊密溝通，聆聽各界意見。

事實上，新世界近年為項目積極併購，在申請強拍後，去年5月就以共約7.37億元，從老牌發展商陸海通陳氏家族手上購入北角皇都戲院大廈的戲院部分和3個商舖，陸海通家族於1957年底以約150萬元購入該一籃子物業，帳面賺約7.355億元，約61年來升值約490倍。

1952年落成 戲院97年結業

皇都戲院大廈由住宅大廈、商場及戲院3部分組成，最矚目的皇都戲院於1952年落成，當時名為璇宮戲院，1957年易手後改名為皇都戲院，佔地3.3萬方呎，座位逾1300個，屋頂拋物線形混凝土桁架被國際保育組織形容為全球獨一無二的設計，外牆有《蟬迷董卓》立體浮雕，出自著名畫家梅雨天。戲院1997年結業，改為桌球會。戲院於2016年被評為三級歷史建築，後再「升格」為一級歷史建築。新世界於2018年申請時就表示，一旦統一業權，將在重建時積極考量保存前皇都戲院精髓。