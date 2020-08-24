商業信託公用類較優勝

明報記者 王俊騏

以往在減息周期中，高息股的表現都會較好，但今年本港傳統派息股如銀行股表現欠佳，反映挑選收息股時要更審慎，特別是今年許多公司削減，甚至暫停派息。房託雖說規定要把收入分派，派息有一定保證，但在疫情衝擊零售業生意下，房託租金收入勢減，分派也自然受到影響。其實除了房託股外，要穩定派息的還有類近的商業信託，業務自由度大，而且與房託特點相似，公司賺錢便規定要派息。

商業信託分派營運收入 業務彈性較大

商業信託一般指經營活躍業務的信託，屬於「股份合訂單位」（Stapled Securities），有多項特點。其中與房託的最大分別，在於商業信託分派的是營運收入，意味業務彈性較大，不受限制發展主業以外的其他業務；後者則是分派物業租金。而投資者最關心的派息政策方面，商業信託的分派比率一般會在信託契約訂明，並在招股章程披露，如香港電訊（6823）列明可分派收入100%以股息派送。這也意味需要信託本身業務提供穩定現金流，才能穩定派息。

商業信託公用類表現派息勝房託

雖然商業房託分派比率會事先列明，但派息比率沒有如房託般設限制，派息政策較具彈性。反觀現時證監會規定，房託要把九成除稅後淨收益，以股息形式定期分派。商業信託更可以在沒有盈利情况下，從營運現金流中提取資金，作為紅利派發予基金單位持有人，當沒有足夠收入時，亦可減少派息。如今次疫情重創酒店行業，朗廷（1270）中期收入大減由盈轉虧，便暫停了分派。

目前在香港上市的商業信託有4隻，分別為兩隻公用類及兩隻酒店類，包括電能（0006）分拆出來的港燈（2638），電盈（0008）分拆的香港電訊，以及從鷹君集團（0041）分拆的朗廷（1270），還有金茂酒店（6139）。按今年股價表現計，上述商業信託公用股的表現的確更勝房託股。如香港電訊及港燈，今年以來都仍升了約3至5%，遠勝領展（0823）及置富（0778）分別累跌了逾兩成。商業信託派息也偏高，香港電訊及港燈目前息率都分別達到6厘及4厘。

現時可低位分段吸房託

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，房託股面對疫情衝擊，經濟轉弱自然使租金收入下降，可分派收入亦見減少。如置富公布新訂租約的租金水平普遍向下，物業組合續租租金率首錄跌幅，上半年每基金單位分派也按年減少了13.5%。

商業信託股中的公用類香港電訊及港燈，還有中電（0002），即使銷量減少，但起碼收入較穩定，不受經濟周期下行影響，派息也較穩定，退休人士可用作收息。他相信現階段仍是以上述公用類贏，但不排除隨疫苗或於年底面世，經濟見復蘇後，房託會反彈，投資者也可趁現時低位分段吸房託。惟他補充，現時大市有波幅無升幅，直至11月美國大選前都較波動，短炒以新經濟股為主，買房託短線未必見大起色，要用中線心態部署。

[退休綢繆]