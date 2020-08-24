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藍天海岸呎價上試1.3萬

【明報專訊】新冠肺炎疫情近日稍見緩和，部分屋苑成交回升，東涌藍天海岸本月截至19日成交量已達13宗，逼近上月全月的14宗，料全月勢破上月全月成交，平均成交呎價亦上試1.3萬元水平，有望創半年新高。

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理方吉和指，藍天海岸月初因疫情爆發，加上政府收緊限聚令，成交量一度大減，但自本月10日後，疫情逐漸緩和，成交亦緊隨回升，其中6座高層F室，實用面積388方呎，1房間隔，在零議價下以628萬元成交，實呎16186元，呎價屬屋苑自去年6月後、近1年來新高。原業主2017年8月以548萬元購入單位，帳面獲利80萬元或15%。方指，近期疫情漸見受控，料屋苑本月成交量有望增至約20宗水平。

河畔花園2房510萬今年新高

近期有個別新界上車屋苑做價有回升之勢，代理消息指，沙田河畔花園B座高層1室，實用269方呎，2房間隔，以510萬元易手，實呎18959元，為屋苑今年標準單位成交價新高。據了解，屋苑今年除連天台單位外，標準戶至上月才錄得首宗破500萬元成交，為F座高層1室，實用269方呎，成交價505萬元。至於新成交單位的原業主，於2017年以422萬元購入物業，帳面獲利88萬元或21%。中原分行區域營業經理陳輝麟表示，全港首個「置安心」屋苑青衣綠悠雅苑，近日錄得3座中層E室成交個案，單位實用面積535方呎，2房間隔，以698萬元成交，實呎13047元，成交價追平屋苑3座頂層一個2房單位，於上月初所創的屋苑2房綠表最高成交價紀錄。至於最新成交的單位原業主於2013年7月以356.6萬元購入，帳面獲利約341.4萬元或約96%。

另外，市場消息指，「磁帶大王」陳秉志近日以約4550萬元售出跑馬地比華利山J座中層1室，實用1697方呎，4房間隔，實呎約2.68萬元。資料顯示，同座同面積、但低3層的1室，2018年7月由恒生銀行（00011）前女大班梁高美懿購入，當時連兩個車位作價4900萬元，即今次陳秉志售價比兩年前還要低350萬元或7%。不過，陳秉志早於2001年以1040萬元購入，帳面仍獲利3510萬元或3.3倍。

磁帶大王沽比華利山平過兩年前

個別屋苑則再錄蝕讓，中原分行經理胡鴻洲表示，佐敦珀‧軒中低層B室，實用229方呎，開放式間隔，以435萬元成交，實呎18996元。原業主為內地客，2013年542萬元購入，帳面已蝕約107萬元或20%，惟連同入市稅項及雜費計，料實蝕逾120萬元或22%。

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