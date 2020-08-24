御海灣一期擁鐵路概念

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

御海灣分兩期發展，提供669伙，今次推出的第一期為項目第2座，提供263個單位，預計明年6月落成，7月推出至今累售單位數目邁向200伙；另同樣已獲批預售樓花同意書的第二期，即項目第1座，則提供406伙。

項目以中小型單位為主，由近年大行其道的開放式單位，到適合家庭客的3房單位均有提供，以標準戶計，開放式單位設有41伙，佔總數約15.6%，實用254至261方呎；主打的1房戶，實用297至372方呎，共125伙，佔總數47.5%，是為數最多的戶型，當中可再細分為1房及1房連儲物室兩種，其中1房戶實用297至330方呎，而1房連儲物室戶型實用面積則為372方呎。至於今期面積較大的戶型為3房，但只有20伙，即每層標準樓層僅一伙，佔單位總數比例7.6%，實用面積514方呎。

部分1房設儲物室

此外，御海灣第一期設有14個特色戶，包括連天台單位及連平台單位，實用面積由254到692方呎，最大一伙為28樓E室，實用692方呎，連47方呎平台及613方呎天台，屬3房間隔，從大廳外的平台有私家樓梯到達天台。發展商早前開放了一對（一個連裝修家俬、一個屬交樓標準）示範單位，為2座18樓J室，實用面積450方呎，屬兩房間隔，裝修單位以大地色系為主，配上鏡子及金屬裝飾，自然得來又不失高雅，大廳連開放式廚房面積約170多方呎，單位內擺放了雙人梳化及四人餐桌，仍有走動空間。大廳外連露台，可增加採光度及空間感。

個別2房戶加裝減音窗

單位設有兩個房間，其中一個外連工作平台，設計師把該房間用作睡房，擺放了雙人牀及衣櫃；另一間面積相若的房間則作書房。值得一提的是，兩個房間均加裝減音窗，以減低街外聲浪。事實上，今期項目大部分向南、及向北的窗戶均加上減音窗，估計與項目對面的巴士車廠，及未來西鐵屯門南線的聲浪有關。另單位內的書房毗鄰即為浴室，以灰色作主色，而浴室則設有通風窗。

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