經濟

香港地產

皇第複式示範單位2億售 成交期120天

【明報專訊】8月新盤市場，雖然聚焦香港小輪（0050）和帝國集團合作的青山公路青山灣帝御‧金灣，但大額豪宅續錄成交，其中資策（0497）牽頭發展的渣甸山皇第，新錄項目兩個月來首宗成交，透過招標售出10樓及11樓A室複式戶，實用2846平方呎，連雙車位以2億元售出，實呎逾7萬元，為本月港島一手分層住宅最高成交價紀錄，買家成交期120日，並獲贈全屋家俬和家具。

已屆現樓的皇第，今年至今累售7伙，其中複式戶佔4伙，分層戶佔3伙，套現13.8億元，個別最高呎價7.8萬元，一度創今年一手分層豪宅最高成交呎價紀錄。

呎價7萬 獲贈全屋家俬

事實上，港島其他分層豪宅承接力不俗，新世界（0017）已屆現樓的北角柏蔚山，最新售出2座35樓G室，實用1077方呎4房戶，成交價4834.9萬元、實呎44892元。柏蔚山現餘少量4房及複式大戶待售，項目2018年6月開售至今累沽603伙、套現逾153億元

帝御‧金灣特色戶呎售1.64萬

至於8月熱銷新盤帝御‧金灣，上周六（22日）)第三輪銷售首天沽出164伙後，昨日再售出兩伙， 令今輪累售增至166伙、清袋在望（推售168伙），同時令項目累沽單位總數增至約533伙、估計套現逾25億元；最新售出單位為5座19樓16室，實用400方呎連399方呎天台、兩房設計，成交價657.4萬元、實呎16435元。

內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，過去兩日售14伙。綜合市場資訊，新盤市場過去2日錄約215宗成交，令8月迄今整體一手成交增至約830宗。

另一方面，發展商繼續加推豪宅，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，較早時連環錄得3宗分層單位成交，吸金逾2.54億元後，新推出9號洋房於本周三招標，該洋房實用2846方呎另連花園。

另同系屯門掃管笏滿名山，亦推出名庭2號洋房於同日招標，洋房實用2877方呎另連花園。

新盤本月累錄約25宗撻訂

本報統計，主要新盤本月累錄約25宗撻訂，其中碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧新錄1宗撻訂，為2座1樓F室、實用511方呎2房戶，本月較早時以837.2萬元成交，買家取消交易，料遭沒收訂金5％約42萬元。

相關字詞﹕滿名山 緹山 柏蔚山 渣甸山皇第 帝御‧金灣

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