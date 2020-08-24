太古城本月呎價1.86萬 按月回落一成

中原高級分行經理莊劍嵐表示，太古城新錄衛星閣高層C室易手，實用582方呎、屬2房則王間隔，原業主兩個月前以1200萬元連租約放盤，獲區內用家客接洽，最終在「無睇樓」情况下以1138萬元成交，實呎19553元，即減價62萬元或5%；原業主2013年以798萬元購入，帳面賺340萬元或43%。

滿名山三房業主損手225萬離場

屯門掃管笏半新盤滿名山有3房業主損手離場。利嘉閣助理分區經理陳龍勳表示，滿名山滿庭12座中層B室，實用905方呎，採3房1套間隔，原業主去年初以1450萬元放盤，期後多次下調叫價，新近終以960萬元成交、實呎約10608元，累積減價490萬元或約33%。原業主2016年10月以約1134.7萬元購入，持貨約4年，帳面已蝕讓174.7萬元或15%，若連同入市稅項及經紀佣金計，估計實蝕逾225萬或約20%離場。

至於十大屋苑過去兩日交投市况，兩大龍頭代理數據參差。中原統計錄約17宗，按周末回落3宗或15%；美聯數據則錄得約21宗，較上周末增加1宗或5%。

第一城周末兩日7宗成交最旺

十大屋苑中，以沙田第一城交投表現最突出，過去兩日錄約7宗成交。美聯首席聯席區域經理黃錦瀚指，屋苑30座高層D室，實用327方呎兩房戶，以565萬元成交、實呎17278元；原業主2015年1月以約420萬元購入，帳面賺145萬元或35%。